Alain, né à Roubaix, le 25 janvier de la même année, a dû lui faire excellente impression lorsqu’ils se rencontraient, au Colisée ou au Fresnoy, lui qui était imprimeur. Il a passé la majeure partie de sa carrière aux établissements Delecluse, l’achevant au poste de chef d’atelier.

Voilà 45 ans qu’ils habitent, pour leur plus grand bonheur, rue de Gibraltar. Ils ont une fille, Aurore, et un petit-fils de 15 mois, Ulysse, auquel ils se consacrent pleinement, deux jours par semaine. Voilà qui leur préserve du temps pour leurs loisirs: le jardin pour madame et la pêche pour monsieur, notamment à l’étang de Melles où il taquine la carpe. Nous leur souhaitons que ce bonheur se prolonge longtemps encore.