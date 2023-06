Deux journées pour repenser une ville de Mouscron durable

Des conseils et astuces pour les citoyens

Le jeudi 15 juin, se tiendra le Forum Citoyen avec au programme, des solutions pratiques pour transformer le quotidien en actes concrets en faveur de la transition.

– Dès 16h: ateliers, animations et stands présentant des astuces concrètes pour adopter des modes de vie plus durables. Des acteurs locaux engagés partageront leurs initiatives inspirantes dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, de l’environnement, du recyclage et de la récupération !

– De 18 à 20 h: conférence des autorités publiques sur la politique énergétique de la Ville de Mouscron avec notamment l’appel à candidature POLLEC 2020 et la Politique Intégrée de la Ville. Cela sera aussi l’occasion de faire le point sur les différentes propositions émises par les citoyens sur le site participatif durant l’année 2022.

Rendez-vous ce 15 juin, de 16h à 22 h, au domaine de la Blommerie (Drève Gustave Fache, 2 à Mouscron)

Avec la participation de: Fifilles à Mamette, IEG, la Régie des Quartiers Citoyenneté ASBL, Radio Qui Chifel, Guichet Énergie Mouscron, Entreprendre. wapi, les cellules Environnement et Énergie de Mouscron, les bureaux d’études de la Ville, et d’autres services dont le Foodtruck de Viasano, la Ressourcerie de Mouscron réalise un stand conjoint avec la caravane ODD de la Ville, l’ASBL Eco-vie et enfin la Société de Logement de Mouscron.

Séminaire avec nos homologues des Communes wallonnes

Le vendredi 16 juin est réservée aux services Énergie et POLLEC des villes et communes wallonnes. Au programme un séminaire matinal: "La réflexion au cœur de nos communes". Ce séminaire mettra en lumière des projets et des initiatives réussis en matière de transition climatique et énergétique.

Des tables rondes permettront des échanges constructifs sur la manière de renforcer l’engagement citoyen et d’encourager des actions concrètes dans nos communes. Des discussions et échanges nécessaires pour avancer ensemble plus efficacement et rapidement dans une transition énergétique qui ne nous attend pas. Les conclusions de ce séminaire seront d’ailleurs partagées avec nos élus locaux et régionaux car c’est tout ensemble que nous pourrons y arriver.