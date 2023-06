On l’a compris à travers les propos de Laure Vandeghinste, la secrétaire adjointe de l’ASBL Moulin à Vent, une nouvelle dynamique animera les festivités d’Art’s Thimougies, les 16, 17 et 18 juin. "C’est la ducasse du renouveau, non pas parce qu’elle s’essoufflait au fil du temps, mais simplement parce qu’il y avait cette volonté du comité de réaménager le programme afin d’encore mieux répondre aux attentes", insiste notre interlocutrice.

Le jogging ACRHO avancé au vendredi

Sans toucher à ses fondamentaux, dont la foire artisanale (38e édition) qui rassemblera durant le week-end 45 artisans et autres vendeurs de produits de bouche, Art’s Thimougies sera marqué par une pléthore de changements. Au niveau des grandes premières, le jogging ACRHO "Les crêtes du Tournaisis" a été avancé au vendredi, avec un départ donné à 19 h 15.

"On rompt avec la tradition (NDLR: les coureurs s’élançaient toujours le samedi après-midi) mais ce sera au bénéfice des participants qui profiteront de plus de fraîcheur en soirée", précise Mme Vandeghinste.

La biennale des épouvantails revient à l’affiche, tout comme le quiz musical du samedi soir, avec la participation des écoles. Les créations des enfants seront installées sur le circuit autour du moulin (NDLR: l’emblème du village sera accessible aux visites sur réservation). "Tout un chacun peut prendre part au concours de conception d’épouvantails."

L’ASBL Moulin à vent réserve aux visiteurs deux nouveautés pour la journée de samedi. Dans le prolongement du marché artisanal, un vide-greniers sera mis en place à partir de 14 heures (inscriptions au 0498/47.33.81).

Au même moment, on pourra assister à l’inauguration d’un nouveau circuit, la marche des nichoirs, depuis la place de Thimougies. Ce parcours de 5 km est le fruit d’une collaboration des organisateurs avec le Parc naturel des plaines de l’Escaut, les Marais d’Hurtebise, le gîte Au Natur’Ailes des Collines et le Cercle des naturalistes de Belgique. "Des guides emmèneront à 14 h 30, 16 h et 17 h 30, les visiteurs à la découverte de cette marche didactique, qui a été agrémentée de QR codes sur la faune et la flore du coin."

À ne pas manquer également, les spectacles de fauconnerie de Fred Passion qui tiendront en haleine le public massé aux abords de l’église (15 h, 16 h 30 et 18 h).

Des accents irlandais et écossais

La journée dominicale prendra des accents irlandais et écossais avec une démonstration de la troupe Danses & Cie, prévue à 16h sous le grand chapiteau. Des airs de cornemuse résonneront dans les rues, de 15h à 18 h, tandis que le géant de Thimougies, "Le Meunier" sera accompagné lors de sa sortie (16 h) par un groupe de percussions et d’amis géants des environs.

Fidèle à sa dimension familiale, Art’s Thimougies ravira les plus jeunes autour du spectacle Polo le cuistot du truculent Xavier Sourdeau (14 h 30) et bien d’autres activités (grimage, château gonflable, manège…). Pour clôturer en beauté la ducasse, rien de tel qu’un concert d’un groupe de cover (Melting Pop à 18 h 30) pour fédérer un très large public.