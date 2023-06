A Péruwelz, "La crêpe a G" vous séduira sans aucun doute

Cette crêperie, c’est avant tout une aventure familiale ainsi qu’un savoir-faire qui l’est tout autant. Geneviève au fourneau, Geoffrey comme chaleureux chef de salle et leurs enfants pour le coup de main, cette belle famille de sept membres n’est pas avare d’efforts. Un côté très familial qui se ressent parfaitement chez "La crêpe a G": "Avec cinq enfants, nous comprenons parfaitement la difficulté qu’est une sortie au restaurant. C’est pour cela que notre volonté d’offrir des tarifs accessibles à toutes les bourses est omniprésente. Notre restaurant se veut ouvert à tout le monde. Le contact avec les clients est au cœur de nos préoccupations: on veut qu’ils se sentent ici chez eux", continue Geoffrey.

Pour tous les goûts

Au-delà des crêpes salées et sucrées, l’enseigne "La crêpe a G" propose bien d’autres mets tout aussi délicieux pour petits et grands : "La composition des crêpes sera différente chaque mois. Seules les traditionnelles sucrées au Nutella et salée au jambon fromage œuf seront proposées en permanence. Pour le reste, les goûts varieront selon notre expérience vendéenne mais aussi en fonction de la demande des clients. Nous proposons également un bar à bonbons et des Bubble Tea, mais aussi des cafés et thés variés ".

Des produits de qualité qui se rapprochent au maximum d’une consommation locale, avec des fournisseurs qui respectent une certaine éthique mais aussi des idées écologiques : "Nous n’avons plus de voiture depuis près de trois ans et vivons sur notre bateau, en respectant un maximum l’écologie. C’est d’ailleurs en amarrant dans le port de Péruwelz que nous avons découvert par hasard le bâtiment qui accueille notre enseigne ! Cela va de soi que ce mode de vie se ressent dans notre proposition. Nous travaillons avec des produits locaux quand cela est possible mais aussi avec du bio. Par ailleurs, les couverts joints pour les ventes à apporter sont comestibles et les gobelets des Bubble Tea peuvent être, si souhaité par le client, réutilisables", détaille le patron.

Pour un repas salé, un goûter sucré ou un café, la famille Naomé vous attend avec le sourire au 5 de la Rue Albert 1er à Péruwelz. Ouverture le lundi de 8h à 18 h, les mercredis et jeudis de 8h à 20 h, les vendredis et samedis de 8h à 22h et les dimanches de 10h à 20 h.

Page Facebook "La crêpe a G, crêperie – Bar à café".