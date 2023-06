Ce dimanche 18 juin, à Comines, la ferme s'installe en ville

Un repas, des stands, des animations

Un dimanche de la mi-juin 2022 a permis à tous de découvrir le milieu agricole dans l'entité. "Les fermes ouvertes avaient rassemblé plus de 500 visiteurs dans une douzaine d'exploitations avec, dans chacune d'elles, des activités ou des dégustations, précise Marie Moity de l'ADL. Sur la même thématique, l'idée pour 2023 est de proposer"Ma ferme en ville"ce dimanche 18 juin au marché couvert et dans le parc des Près de la Lys. Le principe de la journée repose sur un repas le midi, des stands de producteurs locaux ainsi que des animations pour les familles".

Une dizaine de stands de producteurs

Organisée par la Ville de Comines-Warneton via l’Agence de Développement Local (A.D.L.), en collaboration avec la section locale de la FWA, "ferme en Ville" permettra donc de rencontrer des producteurs et agriculteurs tout proches de chez nous. De 11h à 18h, ceux-ci proposeront une dizaine de stands pour montrer leur savoir-faire, comme les produits à base de lait de chèvre de la Chèvrerie Capri'Loups (Warneton), les fruits et légumes de la ferme Bio & les Cultures de la Bussche (Bas-Warneton) ou encore les glaces artisanales de la Ferme Clarebout (Comines).

De 12h à 14h, un repas convivial est prévu, uniquement sur réservation, avec de la viande de la ferme Desmedt ou de l'élevage des Deux Bouleaux (avec frites fraîches et crudités). Les activités et animations battront leur plein de 14h à 18h. Parmi celles-ci figurent un spectacle pour enfants de 3 ans et plus, animé par Junganimation (gratuit, sur réservation), des démonstrations de chien de berger avec Jo Stragier, des tours à poneys avec les écuries Saint-Georges mais aussi des activités sportives avec l'AGISC pour découvrir de nouveaux sports comme le spikeball, le discgolf, le crossnet ou encore le poull ball. Sans oublier le grimage, le château gonflable, les stands photos, les animaux, les tracteurs, etc.

Réservation: billetterie de www.cccw.be