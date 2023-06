Tournai: "En Corps" sur scène, ce samedi, pour l’apothéose de la première année

En septembre dernier, passionnées de danse, Florelle Delattre et Stefania Brogno s’étaient lancé le défi d’ouvrir leur propre centre chorégraphique "En Corps". Le bilan de cette première année est plus que positif. "Une soixantaine de personnes ont participé à nos cours techniques de danse et ateliers chorégraphiques pour enfants et adultes (classique et contemporaine/intuitive), mais aussi à nos séances en développement personnel, précise Stefania Brogno. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, et donc nous accueillons un peu à la fois de nouveaux membres. Vu cette première année encourageante, pour la prochaine rentrée, nous comptons développer l’offre de cours et d’ateliers, mais nous souhaitons encore maintenir un peu le secret par rapport à ce programme…"