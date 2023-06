Le Tournai d’avant: la chapelle Sainte-Catherine complètement oubliée

Aux premiers temps

Quatre niveaux composent la nef de la cathédrale, ce qui est rare en ces temps où règne encore le massif et lourd roman. Au-dessus du rez-de-chaussée, sous le faux triforium et le clair étage courent les tribunes.

Retable de Ingolstadt de Hans Mielich, Catherine discutant avec les philosophes dont elle est la patronne. ©EdA

Celles-ci servent à la liturgie. Des historiens affirment que là, en des temps reculés, se massaient, au sud les garçons, au nord les filles. Une façon d’éviter trop de distractions. Les processions y passaient car ces tribunes communiquaient, au travers des tours du Carillon et Pontoise avec le même étage et le chœur ancien. Dont la trace est toujours inscrite dans le mur du déambulatoire du chœur.

Ainsi, clergé et fidèles avaient la possibilité de faire le tour du sanctuaire tant au sol qu’au deuxième niveau.

Au lendemain de la consécration de 1171, des chapelles furent érigées dans les parties hautes. Erigées par les dignitaires du Chapitre, elles avaient pour noms St-Jean Baptiste, sainte Marguerite, sainte Marie-Madeleine. Elles furent abandonnées aux XIIe et XIIIe siècles. Comme, sans doute, celle dédiée à sainte-Catherine d’Alexandrie.

Dans ce cintre, une remarquable et encore très bien sauvegardée de la crucifixion. ©EdA

Ce qui distingue celle-ci de ses consœurs, c’est qu’elle a conservé une bonne partie de son décor et même de son mobilier lithique. Peut-être à cause de la personnalité qui la fonde vers 1158 ; Letbert le Blond, chancelier et chantre de la cathédrale au XII siècle, un dignitaire puissant et respecté. qui fut enterré dans sa cathédrale après l’avoir été dans cette chapelle.

Sans doute avait-il une dévotion particulière pour Catherine, cette fille de roi, belle et intelligente, qui s’oppose à l’empereur Maxence lors de sacrifices de bêtes, refuse tous les honneurs, même celui d’être impératrice, qui a fini la tête tranchée d’où il coula du lait en l’an 312 à l’âge de 18 ans. Ses derniers mots font comprendre la vogue de son culte "Jésus, je te prie d’accorder que quiconque m’invoquera sera exaucé au moment de sa mort"

Dans cette arcade se distinguent encore mais malaisément, des scènes du martyre de Ste-Catherine. ©EdA

Aujourd’hui, la chapelle conserve son autel le long du mur (dont la pierre fut brisée le 23 août 1566 par les iconoclastes), le sarcophage, vide de son fondateur, une armoire encastrée datée du XIIe siècle, et une potence en fer destinée au luminaire indispensable puisqu’il n’y a pas de fenêtre.

Détail de la tête du Christ crucifié. ©EdA

Le patrimoine le plus exceptionnel réside cependant dans les peintures murales. Citons, une Crucifixion où le Christ s’entoure de la Vierge, de St-Jean, des effigies de l’Église et de la Synagogue encore bien discernables dans l’arcade aveugle au-dessus de l’autel, des scènes de la légende de sainte Catherine que le temps doucement efface, des croix de consécration peintes autour de la salle. Même des personnages étonnants, un homme portant un bélier, un gnome aux habits jaune et noir semblant soutenir le plafond avec le sourire. Les historiens y voient l’influence de l’école du Sud-Ouest de France et les datent du XIIIe s.

Ce bélier porte la croix du Christ en emblème. ©EdA

Les chapelains l’abandonnèrent en 1268, vraisemblablement pour la confier, comme il est de nombreux exemples, à une confrérie.

Au cours des siècles, Tournai et notamment sa cathédrale ont perdu bien des témoins de la piété des chrétiens et sans doute, cette chapelle ne reviendra-t-elle pas en usage. Mais est-ce une raison suffisante pour risquer de perdre ces fresques romanes ?