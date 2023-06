Héberger des artistes argentins à la maison : une expérience à vivre à Tournai

Le "Gran Ballet Argentino de Cordoba" n’est pas inconnu de beaucoup de Tournaisiens puisqu’il a participé à deux reprises au festival de folklore de Tournai (en 2004 et 2007) qui a vécu sa dernière édition en 2008.

Danseurs et musiciens de ce groupe argentin seront hébergés dans des familles tournaisiennes pendant la durée du festival de Saint-Ghislain, du 15 au 27 juin 2023. Qu’est-ce que ça implique pour celles et ceux qui souhaitent tenter l’expérience ? Il est demandé de proposer une chambre aux hôtes argentins, le petit-déjeuner et l’un ou l’autre repas à partager en famille. "En retour, le festival propose un passeport pour voir les spectacles à Saint-Ghislain, mais aussi de profiter de bons moments d’échanges avec de nouveaux amis, de découvrir une culture, etc.", témoigne Jacqueline Sergeant, responsable de l’hébergement du groupe.

Il ne faut pas effectuer l’aller-retour Tournai – Saint-Ghislain tous les jours avec ses hôtes, matin et soir ; un bus sera basé à Tournai pour effectuer les trajets.

Jacqueline Sergeant au 0476 45 48 24, ou j.sergeant@skynet.be

www.festifolk.be