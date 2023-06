"Ensemble Citoyens !"… pour plus de clarté

Joindre leurs forces "dispersées"

On connaissait déjà les Bleus, les Rouges, les Oranges, les Verts, des coalitions arc-en-ciel, suédoise ou jamaïcaine… Portée vendredi sur les fonts baptismaux, la "nouvelle" formation politique se définissant comme à vocation pluraliste, se présente, sur son logo (EC !), sous une bannière alliant – selon ces concepteurs – les couleurs terre-de-Sienne et bleu ardoise. Bon, l’orange et le bleu nous semblent un peu plus marqués, mais on ne se refait pas ! Ensemble Citoyens ! entend réunir les forces du groupe Horizon Citoyen, émanation de l’ex-cdH emmenée par Michel Delitte, et du mouvement Ensemble ! créé l’an dernier autour du conseiller indépendant Jacques Dupire. "À Frasnes-lez-Anvaing, nous avons la chance de retrouver deux mouvements qui ont en priorité les préoccupations citoyennes, explique l’ex-bourgmestre"éjecté"du MR. C’est une chance, mais cela peut aussi être une force dispersée. Très rapidement, nous avons compris que cette situation risquait d’engendrer une confusion dans l’esprit de l’électeur. Il était donc indispensable de fusionner nos deux mouvements, qui ont les mêmes buts et les mêmes méthodes de fonctionnement, afin de construire un programme et une stratégie commune. Le but est évidemment d’augmenter la force de notre mouvement, dans une collaboration efficace".

"Tout est possible !"

Ensemble Citoyens ! se dote donc d’un nouveau logo, d’une nouvelle page Facebook et bientôt d’un nouveau site internet ( ensemble-citoyens.be), tout en signant "une charte d’engagement réciproque".

Michel Delitte tient à préciser, qu’"à la création du mouvement citoyen Ensemble ! en 2022, de fortes convergences entre les deux mouvements citoyens de notre entité ont fait le jour. Dès lors, Horizon citoyen et Ensemble ! ont envisagé une collaboration qui aboutit aujourd’hui au projet présenté. Mais ceux qui ont rejoint Horizon Citoye n et rejoignent maintenant Ensemble Citoyens ! resteront libres de leur apparentement dans le but de protéger notre ADN: l’ouverture. Ensemble avec les citoyens, pour les citoyens et le bien de Frasnes-lez-Anvaing sera notre ligne d’action. C’est avec les citoyens que sera élaboré notre programme. Nous serons attentifs à la vie associative car les liens culturels, sportifs et amicaux entre personnes sont irremplaçables. L’accueil extrascolaire, l’enseignement, la jeunesse, le soutien actif aux personnes en situation de précarité et l’assistance à nos aînés seront des points de vigilance accrue. Nous serons soucieux de renforcer la sécurité de nos villages et veillerons à préserver le caractère rural de notre entité."

Chaque composante gardera son "indépendance" jusqu’au scrutin de 2024, "mais il y aura de la concertation". La future liste est aujourd’hui "plus que complète " et l’objectif sera évidemment de récolter le plus de voix possible en vue d’entrer dans la future majorité: "On n’exclura personne. Toute alliance est possible, à condition qu’on se mette d’accord sur un projet, estime Jacques Dupire. À Frasnes-lez-Anvaing tout est possible. En 2024, il peut y avoir du changement et plus de respect envers le citoyen frasnois si celui-ci le veut. Et cela ne passe que par nous. " Qui emmènera la liste Ensemble Citoyens ? Ce pourrait être Jacques Dupire, Michel Delitte, "ou"quelqu’un d’autre. " Et si tout est possible, pourrait-on imaginer d’y voir figurer l’ex-bourgmestre et ministre wallon Jean-Luc Crucke, passé depuis peu du MR aux Engagés ? Avouons que cela serait vraiment cocasse. Mais peu probable !