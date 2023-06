Disques et BDs par milliers dans le piétonnier tournaisien ce samedi

L’événement a connu des hauts et des bas. "On a vécu des éditions difficiles, sous la pluie toute la journée", se souvient Jean-François. Dimanche aura lieu la vingtième édition. Mais la première brocante remonte à plus de vingt ans: la crise sanitaire est passée par là. "L’année passée, les exposants et visiteurs sont revenus en nombre, la manifestation est bien ancrée dans l’esprit des amateurs du genre", constate Christophe.

La 20e Broc s’annonce sous les meilleurs auspices. Parce que les conditions météo seront de la partie. "Beaucoup d’exposants se décident à la dernière minute pour ce type de rendez-vous". Et parce que, le même jour, sera aussi organisée la brocante de la place Paul-Émile Janson qui se tient chaque deuxième samedi du mois. Le quartier sera déjà animé la veille, le vendredi 9 juin de 15 à 18h, avec un concert du groupe "4U" (The U2 Tribute Band) proposé par l’ASBL Tournai Centre-Ville.

Spécialisée dans les disques et BDs, la brocante du piétonnier s’ouvre à tout ce qui touche de près ou de plus loin aux deux thématiques: vidéos, affiches, posters, livres, cassettes, t-shirts, partitions, meubles design, etc.

Christophe mettra en évidence quelques séries de mangas d’occasion. "Je proposerai aussi du matériel publicitaire qui plaît assez bien". Le rendez-vous annuel le touche doublement. "Beaucoup de pochettes de disques, CDs ou vinyles, sont réalisées par des dessinateurs de bandes dessinées, c’est véritablement une branche du septième art".

Jean-François, lui aussi grand passionné de bandes dessinées depuis son adolescence, devenu collectionneur (il en possède plus de 12 000), sortira bien sûr dans la rue quelques-uns de ses bacs. "Ma première série de BD a été Alix, offerte par mon grand-père", se souvient-il. Certains dimanches, ce passionné parcourt jusqu’à cinq brocantes pour dénicher des perles rares.

Bon an, mal an, entre vingt et vingt-cinq exposants participent à la brocante du piétonnier. "Des gens voudraient qu’on en organise deux par an, voire une chaque mois, mais on préfère continuer à nous concentrer sur notre date qui correspond à la fête des pères".