Braquage chez Orange à Mouscron: les suspects risquent entre cinq et huit ans de prison

Pas assez d’éléments pour identifier les auteurs ?

Les deux présumés braqueurs ainsi que leur chauffeur ont comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits. Parmi les deux hommes qui ont été identifiés comme étant les auteurs du vol, un seul s’est présenté à l’audience et a tenu à faire valoir son droit au silence. Son avocat plaide l’acquittement, "il n’y a pas assez d’éléments objectifs pour déterminer qu’il s’agissait bien de mon client."

L’individu a été identifié sur base d’une analyse du téléphone appartenant au chauffeur. Des échanges téléphoniques entre lui et un certain Ismaël ont été décelés. L’enquête de police a présumé qu’il pouvait s’agir d’un alias étant donné que le numéro est enregistré à un autre nom, celui du prévenu.

"Monsieur a souscrit un abonnement à l’époque mais a fait don de sa carte à une connaissance, il ne s’agit plus de son numéro", a expliqué l’avocat.

Le chauffeur "pris au piège" ?

Quant au chauffeur, il nie toute implication dans le braquage. "J’ai été pris au piège. Ils avaient prévu leur plan avant de monter dans ma voiture, je n’étais au courant de rien. Ils m’ont dit qu’ils devaient se rendre à une agence intérim, j’ai attendu qu’ils reviennent, ils ne semblaient ni courir, ni être essoufflés à leur retour", assure celui qui a conduit ces braqueurs français jusqu’à Mouscron.

Pour la procureur du roi, les images des caméras parlent d’elles-mêmes: les braqueurs sont correctement identifiés et il ne fait aucun doute que le conducteur pouvait se douter, au vu de leurs attitudes, que les deux hommes avaient fait un mauvais coup. La magistrate requiert cinq ans de prison pour le chauffeur, huit ans pour le braqueur présent à l’audience qui serait en état de récidive si les faits sont établis, et enfin six ans par défaut pour son partenaire.

"Qu’ils soient punis pour ce qu’ils ont fait"

Au civil, Orange réclame le remboursement des téléphones volés.

Une employée qui s’est retrouvée au cœur de ce braquage et qui est actuellement toujours suivie par le psychologue son entreprise, s’est présentée à l’audience. Elle ne réclame pas de réel dommage. "Je veux juste qu’ils soient punis pour ce qu’ils ont fait ", a-t-elle déclaré.

Le jugement sera rendu le 15 juin.