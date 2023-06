L’école Arthur Haulot de Tournai a bel et bien un avenir, assure le collège communal

Le collège communal, pouvoir organisateur de l’école, vient d’apprendre que l’établissement a pu garder auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles son numéro fase (l’identification de chaque école et de ses implantations) pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 au moins, ainsi que l’a confirmé le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "On a mis la pression pour que ça soit le cas, et je dois dire merci à la ministre Caroline Desir qui a suivi nos arguments". La délocalisation provisoire de l’école à Vaulx peut donc se poursuivre, le temps qu’il faudra pour trouver une solution à plus long terme.

La réflexion sur l’avenir de l’école a bel et bien eu lieu. "On n’abandonne pas cette école, on continue, parce que la direction et l’équipe pédagogique sont hypermotivées, parce que cet établissement a un vrai passé et un rôle social dans le quartier, parce qu’il y a toute une série de projets immobiliers qui fleurissent dans les environs…"

Le bus de la ville continuera à véhiculer les élèves

La prochaine rentrée scolaire se fera de la même façon qu’actuellement. Les déplacements scolaires continueront d’être assurés comme actuellement: un bus de la ville fera le trajet aller-retour entre Tournai et Vaulx, matin et après-midi, pour les familles qui le souhaitent. "C’est ce qui préoccupait beaucoup les parents, pour des questions évidentes d’organisation, et cette décision les rassure", nous dit la directrice Sarah Denys.

Quand peut-on espérer voir l’école primaire réintégrer son site du boulevard des Combattants ? "On ne dispose pas encore de tous les éléments techniques, des sondages complémentaires ont encore été réalisés récemment de sorte que l’ingénieur pourra conclure dans les prochains jours". Le bâtiment souffre de deux maux: une instabilité du sol ainsi que de la charpente. La Ville va monter un dossier de demande de subsides pour répondre à l’appel à projets du plan d’investissements exceptionnels. Concrètement, le bâtiment central (la salle de gym entre les deux ailes principales) sera rasé, avec reconstruction à proximité. Le bâtiment des classes primaires serait stabilisé, avec réfection complète des charpentes et toitures. "Ce dossier sera une priorité du collège pour maximiser nos chances de le concrétiser. Cette école qui a doublé sa population scolaire en cinq ans, devenue fer de lance de l’enseignement communal, a donc bel et bien un avenir", insiste l’échevin de l’enseignement, Jean-François Letulle.

Ce n’est pas la directrice qui s’en plaindra. "L’équipe a rebondi de manière exceptionnelle pour que les enfants se sentent le mieux possible dans leur nouvel environnement. Les parents sont satisfaits de tout ce qui a été fait mais nous espérons bien sûr revenir à Tournai dès que possible".