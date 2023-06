L’agenda des concerts et des spectacles

À Tournai, le Water Moulin attend The Choolers division + Kill Test + Burger Service (9/06), Alien Nosejob (6/07), Mock Execution (17/09), Smirk (28/9), Fews (28/10). Zazie, Henri PFR, Kid Noize, Machiavel, Sharko, Saskia, Fugu Mango, Saule, Sttellla, Loïc Nottet, 47Ter, Skarbone14, Minno, Timcee, Nceka, Antoine Armedan, Zidkan et Rori sont programmés aux Les Gens d’ Ere (27 au 30/07). Au Bout de nos rêves à Gaurain-Ramecroix attend les Brésiliens de The Mullet Monster Mafia + Big Bull and his Selfish band (6/06), Azylum (9/06), Molar + The Male Idiot Theory + Super 8 (10/06), Midwich Cuckoos + Nothing For Free + Reprise De Volé (22/06) Henri PFR, Dr Peacock, Jacky Lore, Billx, Sefa et cent autres noms seront au So W’Happy à Rongy du 7 au 9/07. Au Salon (Silly) qui a rouvert ses portes, on verra The Stanfords + Stum ! (9/06), Eosine + The Blank Agains (10/06), Kuna Maz + Electric Château (16/6), Benni + Root Mean Square (17/06). Jake LaBotz et Bertrand Lani seront en concert à Lessines le 9/06, avant Salvatore Adamo (21/07), Spagguetta Orghasmmond + Didier Super + Nester Donuts (22/07), Joachim Pastor, Stereoclip, Ferdinand De Marne and Smako ( La Cour électronique – 5/08), UK Subs + We Hate You Please Die + Tuesday Violence (14/08), Steel Pulse + Zion Train DJ Set (15/08), Black Box Revelation (20/10). Michael Jones & Friends seront en tête d’affiche à la Sainte-Anne à Péruwelz le 23/07. Pour la Fête de la musique, le 18/06 à Orroir , on verra Music Talents, Crocodile Dundish et Stéphane Baert. Kalypso Nation passerea à Œudeghien , H e rquegies et Cordes le 17/06, Folk dandies à Lahamaide , Ellezelles et Wodecq le 18/06. Au Palace à Ath , on retrouvera Emeline tout court et Loic Lantoine (9/06), Fabian Le Castel (4/11), Veronique Gallo (9/11), Bourvil par Vincent Taloche (17/02)… Chez Poupoune attend Too much class (9/06), Le Grand blond et ses chaussures noires (10/06), Alouest (16/06), Chatte Royal (23/06), HNTRS (24/06), Powershake & John Mary Go Round & Miss Betty Djette Set (30/06)… Abba Mania sera le 9/09 à Ellignies Sainte-Anne . Au CC de Mouscron, on verra P E raconte des histoires drôles (20/10), puis François Pirette XYZ (20/12). Concerts à Central Parc a programmé, les mercredis de l’été, Back to the 80’s (26/06), Michel chante Sardou (5/07), L a Caravane du Rock (12/07), Thierry chante Johnny (19/07), Hommage à Elvis (26/07), One hour with Michael J (2/08), Marc Pinilla de Suarez (9/08), Hommage à Aretha Franklin (16/08), La boîte à Jazz – duo Mercier (23/08), Le Hurlu Comedy Club a invité Fabian Le Castel (9 et 10/06 + 30/06), Éric Boschman (16/06), Quentin Vana (17/06), Pierre Aucaigne (23 et 24/06), Élisabeth Buffet (15 et 16/09), Romain Dewasme (22/09), Pablo Andres (29 et 30/09), Sum (12/10). Annoncés à LaSemo (du 7 au 9/07) à Enghien : Tryo, Jain, Cali, Suzane, Odezenne, L’Entourloop, Fatoumata Diawara, Ben Harper, Wax Tailor, Balthazar, Henri Dès, Selah Sue, Saudade Experiment, Pierre De Maere, Typh Barrow, Debout sur le zinc, Voyou, Mezerg… PL