Warcoing: le "Clochegate" résonne encore

Aurélien Brabant a tenu à préciser qu’aucune décision au sujet de ce "clochegate", comme il l’a nommé, n’avait été prise par la commune, et que celle-ci émanait uniquement de l’abbé et de la fabrique d’église. "En effet, si à chaque fois on agit sur base de plainte, nous aurons in fine des référendums pour les cloches entre les cloches, s’amuse le bourgmestre. J’ai expliqué à la fabrique d’église de Warcoing que pour ce type de décision il fallait nous concerter ou au moins nous en informer, mais aussi qu’il était nécessaire d’avoir une uniformité au sein de la commune. On m’a répondu que la décision revenait au curé. Dans ce cas, c’est à lui de réceptionner les plaintes, qu’elles viennent de gauche ou de droite. Je ne jouerai pas à l’arbitre", a conclu Aurélien Brabant.