Le Petit Village de la Prairie Mouscron, deuxième édition !

Les visiteurs ont pu rencontrer les jeunes, les animateurs et découvrir une multitude d’activités: spectacle d’impro, tatouages éphémères, initiation au didjeridoo, etc. Bravo à Lucas Batteur pour sa performance de danse sous le soleil. Dans le chouette cadre champêtre de la rue de la Vellerie, il y avait de tout pour enthousiasmer et amuser les petits et les grands. Un karaoké géant a clôturé cette après-midi festive.