La modernité du théâtre classique à Saint-Henri Comines

Faire jouer du théâtre classique à des élèves des dernières années du secondaire est un fameux défi ! Grâce à l’efficacité de Frédéric Desmarets et Laurence Soenen, professeurs de français à l’institut Saint-Henri et à la complicité de Barbara Monin de la Compagnie Joker de Lille, le défi a été relevé par une vingtaine d’élèves devenus comédiens pour deux soirs. "Ils ont été remarquables en allant au-delà de toutes nos attentes", précise Laurence Soenen. Pour "une histoire d’amours", le florilège amoureux était dynamiquement et professionnellement mené par la professeure Verkampinte très autoritaire. Plus ou moins librement inspirés par le patrimoine littéraire et théâtral, les épisodes de la vie de Tristan rejoignent Shakespaere, Baudelaire, Racine, Flaubert et même des extraits bibliques.