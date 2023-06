Elle est terminée depuis plusieurs jours, la piste cyclo-piétonne aménagée le long de la drève d’Anvaing, entre la place du village et la chaussée de Renaix. Même s’il reste encore quelques "bricoles" à mettre en place, en matière de signalisation ou de sécurité, elle sera inaugurée fin juin (ou début juillet).

Le béton, de couleur ocre, concourt à une bonne intégration dans le paysage, pour un parcours agréable, principalement entre les arbres.

Pour rappel, officiellement, elle est unidirectionnelle mais pour l’avoir testée, il est possible d’y croiser un autre cycliste, en faisant preuve évidemment d’un minimum de prudence.

Une cérémonie frasno-leuzoise le 24/06 à Moustier pour le RAVeL

La rue des Blancs Arbres est à nouveau accessible. Deux bandes d’asphalte rouge matérialisent le début du tronçon du RAVeL entre Moustier et Leuze. Ce tronçon fera l’objet d’une petite cérémonie d’inauguration associant les deux Communes, au pont de Coquéreaumont, le 24 juillet.

La bourgmestre Carine De Saint-Martin souhaiterait aussi une action plus symbolique, comme la réunion de deux écoles, une frasnoise et une leuzoise, qui se rejoindraient via le RAVel pour aller disputer une rencontre sportive amicale.

Pour notre confrère Pierre-Laurent, le parcours est bien agréable: on met +/– 20 minutes pour rallier, à vélo, Leuze à Moustier.

À terme, cet endroit où le RAVeL rejoint la rue des Blancs Arbres devra être bien sécurisé. ©EDA

Le jumelage entre Monts et Frasnes a vingt ans !

Un fameux programme attendait les amis montois pour fêter les 20 ans du jumelage entre cette municipalité d’Indre-et-Loire et Frasnes-lez-Anvaing. C’était aussi la toute première sortie officielle du nouvel échevin du Jumelage, Marian Clément, à qui Pierre Bourdeau d’Huy a cédé le relais. Ce jumelage, a-t-il dit, " est le reflet de notre volonté commune de promouvoir les échanges culturels, économiques et sociaux. Il symbolise notre engagement envers une Europe unie, où les frontières ne sont pas des barrières, mais des ponts qui nous permettent de nous comprendre, de nous enrichir mutuellement et de grandir ensemble." Intéressé(s) par rejoindre le dynamique comité de jumelage, contactez Freddy Bertoux ( fred dy.bertoux@gmail.com

Freddy Bertoux est un président de comité de jumelage heureux. ©COM

Main (courante) tendue aux randonneurs

Les nombreux sentiers de promenade qui rythment l’entité sont prisés par les randonneurs et amoureux des grands espaces. Mais dans le Pays des Collines, certains sentiers proposent des dénivelés conséquents.

Le service technique communal a installé une main courante dans le Bois d’Hubermont, bien connu des promeneurs dans la partie montante du sentier qui relie Grandrieu au Dieu des Monts.