Déposer plainte contre les agences immobilières qui, à Tournai, ne respectent pas la loi

Coralie Ladavid, échevine en charge du logement, a expliqué devant le conseil communal ce qui est fait au sein de la commune pour tenter de mettre fin à cette pratique. Elle répondait à une question de Dominique Martin, conseillère communale (PTB), qui fustigeait le comportement de certaines agences immobilières.

"C’est un problème de société dont je suis bien consciente et qui dépasse mon champ de compétences", indique Coralie Ladavid. "Néanmoins, à mon niveau, je mets en place des actions pour lutter au mieux contre les discriminations et les abus de pouvoir".

De nombreuses agences immobilières tournaisiennes ne respectent pas l’article 64 du Décret wallon portant sur le bail d’habitation. Les bailleurs demandent de plus en plus de garanties aux candidats locataires. Pour certains, c’est suite à de mauvaises expériences ; pour d’autres, c’est pour éviter de mauvaises surprises ; pour d’autres encore, c’est de la discrimination pure. "Dans un système de libre marché d’offre et de demande, s’il y a plus de demande que d’offre, l’offreur peut faire son choix".

Des fonctionnements irréguliers de nombreuses agences immobilières tournaisiennes sont constatés depuis 2021. "Il leur est reproché de faire payer des frais administratifs aux candidats locataires qui répondent seulement à une offre de logement. Or, c’est au bailleur à payer ces frais".

Des premières alertes ont été émises par la capteuse de logements du Relais social de Tournai. "Les agences en cause se calquent sur des fonctionnements français. Je ne suis pas restée sans rien faire face à cette situation même si ce n’est pas dans les compétences d’une échevine, ni d’un bourgmestre, de sanctionner ce type d’infraction".

Signalement auprès d’Unia

Un signalement a été fait auprès d’Unia (service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances). Une vingtaine de captures d’écran d’annonces qui réclamaient des frais ont été transmises. "Ce signalement a permis à Unia de constituer un dossier pour interpeller l’IPI (l’institut professionnel des agents immobiliers) qui a pour mission de veiller au respect des règles des agents im mobiliers. Nous conseillons aux personnes lésées de s’adresser directement à Unia pour déposer plainte".

Cette pratique est locale, vraisemblablement en raison de la proximité avec la France où il est courant que le locataire paie l’agent immobilier. "J’invite les personnes qui constatent de telles pratiques contraires au code de déontologie régissant la profession d’agent immobilier à porter plainte auprès de l’IPI qui examinera le dossier et lancera le cas échéant une procédure disciplinaire à l’égard du ou des agents concernés. Je préconise de multiplier le nombre de plaintes afin de convaincre les agents immobiliers à changer leurs pratiques . La Maison de l’habitat et ses partenaires donnent les informations utiles pour pouvoir interpeller l’Unia ou l’IPI. Nous faisons aussi circuler une lettre de réclamation destinée aux personnes qui souhaitent récupérer les frais administratifs".

Ce point-là est de nouveau à l’ordre du jour du prochain comité d’accompagnement de la Maison de l’habitat, pour mieux coordonner entre l’ensemble des acteurs l’information auprès du public ciblé. "Je suis loin de prendre le sujet à la légère. C’est un sujet complexe et nous n’avons pas, à l’échelle de la commune, tous les leviers pour résoudre le problème. Mais nous activons les relais et donnons de l’information".