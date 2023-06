Au hameau du Fourcroix, à Blandain, on rejette en bloc le projet de Bpost

La proposition de la Ville a été soumise aux riverains par voie d’affichage et par l’envoi d’un courrier postal. Ceux-ci avaient 15 jours pour faire valoir leurs remarques ou observations.

Ils ne se sont pas privés de le faire. Ce mardi, un représentant du quartier (hameaux du Fourcroix, Houilly et du Ruage) a déposé à l’administration communale une pétition adressée au bourgmestre et signée par la toute grande majorité des habitants du hameau. " Parmi les 67 maisons du hameau, 63 ont été visitées. Tous les habitants consultés ont signé la pétition du comité. Il ne manque que cinq maisons: deux étaient vides, les occupants de deux autres sont en vacances et un est décédé récemment", témoigne un habitant du quartier.

Un désaccord depuis novembre 2022 déjà

Dans la lettre qui accompagne la pétition, le comité de citoyens marque "son opposition au projet de renumérotation et de modification de la dénomination des hameaux du Fourcroix, Houilly et du Ruage, projet porté exclusivement par Bpost et soutenu par la ville de Tournai". Lors de la séance d’information du 17 novembre 2022, est-il rappelé, les habitants desdits hameaux avaient déjà pu manifester leur désaccord. Le 7 février 2023, les représentants du comité de quartier avaient présenté au représentant de Bpost présent ce jour-là un projet alternatif. Celui-ci s’articule autour du placement de panneaux indicatifs reprenant les numéros repris dans des différents tronçons présents. "La méthode est usitée avec succès dans d’autres communes (Flobecq, Ellezelles) et a permis de préserver les citoyens concernés de désagréments inutiles".

Selon les habitants du quartier, ce système serait plus sécuritaire que le projet de Bpost. "Chaque habitation restant adressée sur les différents hameaux, les systèmes de géolocalisation pourront toujours amener les services de secours à destination. Nommer les voiries ne permet pas cela et crée le risque de ne pas voir les différents services de secours arriver dans un délai raisonnable pendant la période de transition qui est, rappelons-le, de 3 à 5 ans. Pour peu que des panneaux indicatifs soient placés, le système sera immédiatement fonctionnel. Le projet de Bpost crée un risque là où il n’y en a actuellement pas. Les services de secours de la ville de Tournai nous ont fait un retour positif quant à cette méthode".

"Ne pas oublier les intérêts des citoyens"

Pour le comité de citoyens, il n’est pas justifié de faire passer les intérêts d’une entreprise privée avant ceux des citoyens. "Ce projet est porté par Bpost exclusivement dans un unique souci d’uniformisation et au détriment de l’intérêt des citoyens concernés. Jamais l’aspect sécuritaire n’a été évoqué".

Un habitant du quartier nous faisait remarquer ce mardi que les soucis éventuellement rencontrés par Bpost sont souvent le fait du fonctionnement de l’entreprise. "Des problèmes viennent d’une rotation fréquente des facteurs. Avec un nouveau facteur inexpérimenté ou simplement de passage, il est fréquent de voir des courriers aboutir au bon numéro mais dans un autre hameau (par exemple le n° 15 Fourcroix atterrit au 15 Ruage ou Houilly et inversement). On a parfois l’impression que cette politique de rotation est intentionnelle, Bpost espérant à terme que toutes les boîtes aux lettres et tous les accès aux maisons se ressemblent, en vue d’un futur où le service serait robotisé…"

Le point déjà abordé au conseil communal il y a deux mois reviendra devant les conseillers communaux le lundi 26 juin.