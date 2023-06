Soleil et solidarité au Relais pour la Vie à Mouscron

Toutes les bonnes volontés engagées dans la lutte contre le cancer s’étaient donné rendez-vous au parc de Mouscron, ce week-end. La vingtaine de membres du comité et les bénévoles, regroupés autour de la présidente Carine Saelens, n’ont pas ménagé leurs efforts pour les accueillir avec reconnaissance et déférence. Reconnaissance pour les 800 marcheurs préalablement inscrits, auxquels se sont joints bien d’autres, pour les 28 équipes ou associations qui ont patiemment tissé tout un réseau de solidarité, pour tous les participants aux multiples activités mises en place. Déférence pour les "battants", ces personnes qui ont mené ou mènent toujours leur combat contre cette sale maladie. Une cinquantaine d’entre eux arborait le traditionnel tee-shirt mauve, en tête de cortège lors du tour inaugural. Deux circuits avaient été tracés: un de 700 mètres, en dénivelé, pour les sportifs accomplis et un de 400 mètres, réservé à la marche, dans la nouvelle partie du parc.

Si le Relais pour la Vie apporte, par son côté festif, une bulle d’oxygène aux malades et à leur famille, il vise bien évidemment la récolte de fonds au profit de la Fondation contre le Cancer. Cet argent aidera au financement de la recherche scientifique mais permettra aussi d’offrir aux patients des projets de bien-être. Avant même le départ, grâce aux sponsors et inscriptions, ce sont ainsi déjà 29 000€ qui avaient été engrangés. Nous vous informerons bien entendu des retombées définitives de cette belle initiative.

Le soleil, une organisation parfaite, une marraine, Carine Bresse et un parrain, Fabian Le Castel, très impliqués, un public nombreux, une cérémonie des bougies très émouvante en soirée: tout a enfin concouru à la réussite de cette première édition, déjà programmée en juin 2020 mais annulée à cause du Covid. Une formule réduite fut proposée en septembre 2021, pour enfin déboucher sur cette édition. Un beau symbole finalement qui prouve que la détermination et l’esprit de groupe parviennent à vaincre tous les obstacles. Toute proportion gardée, il en va de même pour le cancer que l’on finira par vaincre, à titre individuel et collectif, à force de solidarité.