La Pentecôte a retrouvé son public à Montrœul-au-Bois

Trois cents participants sous le soleil pour le challenge des jeunes. ©ÉdA

Dimanche, on a enregistré l’inscription de 800 vététistes ravis des parcours proposés, de 104 cyclistes pour la balade familiale à vélo et de 330 marcheurs. Et pour la journée rétro, on a compté 90 voitures ancêtres et 55 mobylettes.