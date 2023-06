La Cominoise (France) Julie Debever, finaliste de Koh-Lanta

En fait, les parents de celle qui est née à Marcq-en-Barœul en 1988 se sont installés à Comines alors que Julie avait cinq ans. Ils y résident toujours. Et c’est dans la cité rubanière qu’elle a débuté sa carrière de footballeuse. À 5 ans, elle entre à l’AMCS Comines et gravit les échelons jusqu’à intégrer l’équipe de France. En 2019 et 2020, elle joue à l’Inter Milan avant de signer au FC Fleury 91 où elle évolue actuellement. Un parcours de sportive de haut niveau qui l’a fait survivre aux épreuves d’un Koh-Lanta tourné aux Philippines ! Suspense quant à la suite de la compétition !