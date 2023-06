Kain, eldorado de la patate européenne, attend 10 000 visiteurs

Un terrain de 33 hectares a été réservé pour l’occasion. Les Ets. Witdouck continuent de fournir une partie des parcelles, et des champs contigus seront loués à trois agriculteurs, José Decocq, André Lepoutre et Éric Lericq.

Pourquoi ces champs ? Parce qu’ils sont assez faciles d’accès, au croisement d’autoroutes venant de France, de plusieurs régions du pays et des Pays-Bas. 60% des quelque 194 exposants attendus proviennent de seize pays différents, de toute l’Europe mais aussi d’Argentine, d’Israël, etc.

Kain a aussi la particularité de se trouver au cœur d’une des meilleures régions pour les cultures de pommes de terre, ainsi que le rappelle le président de Fedagrim, Johan Colpaert: "Une région d’Europe très fertile qui permet d’élever la culture de la pomme de terre à son plus haut niveau". Le Tournaisis, et la Wallonie picarde plus largement, est un bassin particulièrement attractif pour l’industrie de la transformation de la pomme de terre, comme en témoigne la présence sur notre territoire de géants industriels que sont notamment Lutosa, Mydibel, Ecofrost, Clarebout Potatoes, etc.

Une démonstration fort attendue d’arracheuses de patates

"Cette année, après une période Covid difficile, les exposants ont été pratiquement autant demandeurs de surfaces d’exposition que lors de l’édition exceptionnelle de 2019, qui avait rassemblé 216 exposants, issus de 16 pays, et attiré plus de 10 000 visiteurs", explique Michel Christiaens, secrétaire général de Fedagrim. Le nombre d’exposants sera légèrement moins élevé (194), mais l’organisation compte "à nouveau franchir la barre des 10.000 visiteurs".

L’ensemble des professionnels européens de la filière, des agriculteurs aux distributeurs en passant par les équipementiers, consultants, transformateurs ou conditionneurs, pourront suivre un congrès international sur la pomme de terre mais aussi profiter d’une exposition de matériel, de stands divers et de démonstrations de machines au champ.

Depuis ses débuts, la démonstration d’arracheuses de patates constitue un des points forts de PotatoEurope. Pour l’édition 2023, la gamme s’est encore étendue. En effet, cinq entreprises feront la démonstration de machines automotrices ou tractées. Pour septembre prochain, huit entreprises ont fait la demande d’un champ d’essai. Hormis les essais de variétés, l’accent sera porté sur des essais phyto et d’engrais ainsi qu’un essai d’irrigation.