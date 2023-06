Fête de la récup’: des bonnes idées à la pelle à Comines

En plus de cela, comme tous les deux ans, la Fête de la récup' a pris place toute la journée sous le marché couvert du Pont Neuf. "En cette période pour le moins morose, tâchons de respirer, de rebondir et d’y faire face en proposant comme alternative, simple et accessible à tous, celle de la récup', souligne Marie-Aude Breyne, animatrice au centre culturel de Comines-Warneton. Pourquoi consommer à tout va alors qu’il est si sympa de chiner, d’échanger, de donner et de recevoir, de réparer, de transformer ou de détourner ? Tentons de donner une seconde vie aux livres, vêtements et autres objets qui nous entourent. "