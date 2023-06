Quatre ans après la création du Yar, c’est le moment de refaire Tournai la monnaie locale

Une dynamique à relancer les prochains mois

Quelque 140 000 Yars (pour rappel, 1 Yar vaut 1 €) étaient en circulation simultanément deux ans environ après le lancement de la monnaie locale. En billets (115 000 billets avaient été imprimés grâce à l’appui technique de l’ASBL Financité spécialisée dans la finance responsable et solidaire) et sous forme électronique.

"Le nombre de Yars en circulation avait augmenté de façon constante pendant plus d’un an", se souvient Jean-Yves Hansart. Mais la crise Covid a fait très mal à la monnaie locale tournaisienne et à l’ASBL. La monnaie qui n’existait alors que sous forme physique a souffert de la crainte de beaucoup de gens de s’échanger des billets. Les prestataires avaient quant à eux d’autres chats à fouetter que de se préoccuper d’une monnaie locale. "Quand un commerçant adhère à notre projet, c’est davantage pour ses valeurs que pour des raisons purement économiques". Enfin, indique M. Hansart, le secteur associatif dans son ensemble a été lourdement impacté par cette crise sanitaire. "Notre association n’a pas échappé à la règle. Il y a eu quelques défections au sein de notre groupe de Yareux, tous bénévoles".

Aujourd’hui, un groupe composé d’une dizaine de personnes est prêt, toujours animé par la même devise ("Faites tournai les Yars"), à relancer la dynamique tant auprès des citoyens que des prestataires. La fête d’anniversaire, ce vendredi, constituera une opportunité de partager des expériences et d’échanger d’éventuelles nouvelles idées. "Nous allons aussi relancer les apéros du Yar ; le prochain aura lieu en septembre chez un de nos prestataires. Une conférence organisée le mercredi 7 juin avec Financité traitera de la problématique de la difficulté croissante de se fournir en cash. Et on va réaliser un effort de communication pour améliorer la notoriété du Yar car on constate que dès qu’on arrête de communiquer il y a une baisse de régime".

"Nous restons attachés aux billets"

Le Yar circule toujours de façon significative: quelque 65 000 Yars en billets, 45 000 Yars sous forme électronique. "C’est un chiffre très conséquent. Et nous avons de bons arguments pour inciter un maximum de personnes à utiliser le Yar. Parce qu’il fait vivre le commerce local et favorise le circuit court. Et parce que, malgré les avantages du Yar électronique, nous restons attachés aux billets qu’on peut manipuler, quand les banques continuent à démonter dans tout le pays les distributeurs de billets".

Il ne suffit bien sûr pas de créer une monnaie locale: pour que sa circulation soit efficace, il faut un large échantillon de commerces et de services qui permettent le paiement en yars. À Tournai, ces prestataires sont au nombre d’une soixantaine, dont 60% concernent le domaine de l’alimentaire (épiceries, producteurs, horeca, etc.)

"Nous allons rendre visite aux commerçants et prestataires de services pour les convaincre d’adhérer à notre système de monnaie. La cotisation est passée de 24 à 12€. On fait tout pour leur faciliter la vie ; un de nos membres, un comptable, a même conçu un guide pour expliquer comment enregistrer les mouvements comptables en Yars dans une trésorerie. Mais nous ne viserons pas absolument le plus grand nombre de prestataires ; ce qui importe avant tout c’est leur degré de motivation par rapport à notre projet et leur adhésion à nos valeurs".

La Ville de Tournai, qui est déjà un comptoir de change, pourrait aussi accepter la monnaie tournaisienne à l’avenir. "Notre souhait est de pouvoir payer certaines taxes à l’aide de Yars, voire les utiliser à la piscine ou à la bibliothèque. Les gens n’ont toujours pas conscience du nombre de lieux très variés où il est possible d’utiliser le Yar : ce n’est pas seulement dans l’épicerie de quartier".

www.yar-tournai.be/