Celles : on a visité les quatre logements de transit et les huit logements tremplin en cours de travaux (vidéo)

Pour la commune de Celles, le minimum légal est déterminé à deux. Dès l’automne, l’entité sera de nouveau dans les clous grâce à la construction de quatre logements transit à l’ombre de l’église de Molenbaix. "L’ancienne cure a été démolie et les logements seront habitables avant la fin de l’année 2023. Nous y aménagerons aussi un parking et une petite plaine de jeux accessible à tous." Le déficit de logements d’urgence sera alors de l’histoire ancienne, et tant mieux ! "Par le passé, on redirigeait vers une maison d’accueil via le CPAS, faute de mieux. Si ça doit arriver, il faudra encore s’y résoudre jusqu’à l’automne", poursuit le bourgmestre.

©EdA

Les quatre habitations vont de 50 à 115 m2 correspondent à différents profils, "tant des personnes isolées que des couples ou des familles avec enfants puisqu’il y a de multiples raisons derrière la perte d’un toit. Elles peuvent être économiques, sociales ou liées à un sinistre. " L’ancienne cure était inoccupée depuis cinq ans. Elle est aujourd’hui remplacée par cette construction neuve (subsidié à hauteur de 450 000 euros pour un budget total de 850 000), dans le cœur de village. Les locataires pourront y rester six mois, "reconductible une fois pour la même période", précise encore Michaël Busine. Le tout dans un bâtiment peu énergivore et équipé de panneaux photovoltaïques.

À quelques kilomètres de l’ancienne cure de Molenbaix, c’est l’ancienne cure de Pottes qui accueillera quatre logements tremplin destinés aux jeunes de l’entité. "Celle-ci ne sera pas démolie. Elle est en cours de restauration", indique le bourgmestre.

"Retenir la diversité de l’offre"

Cette réhabilitation d’un bâtiment abandonné depuis une dizaine d’années s’accompagne de la construction de quatre autres logements tremplin dans un nouveau bâtiment qui jouxte l’ancienne cure. "Il s’agit de la phase 2 de ce projet, qui ne devrait pas être bouclé avant la fin de l’année 2024", rappelle le maïeur. La commune de Celles est en attente de l’enveloppe définitive, mais pourrait toucher environ 500 000 euros pour un budget total évalué à 1,5 million d’euros. "À Pottes, les surfaces sont plus importantes, allant de 80 à 140 m2, excepté pour le studio accessible aux PMR."

L’idée d’un logement tremplin est, rappelons-le, de donner une chance aux jeunes adultes cellois de rester dans leur commune en profitant d’un loyer modéré (environ 500 euros) pour leur permettre d’acheter ensuite sur le territoire de l’entité en bénéficiant d’une cagnotte. "Huit logements publics supplémentaires, ce n’est pas négligeable. Mais ce qu’il faut souligner, c’est la diversité de l’offre. Entre les logements sociaux de la rue Leclercqz, les nouveaux logements de transit et les futurs logements tremplin, c’est ce que je retiens", conclut Michaël Busine.