Attention, travaux en ville et dans les villages de Tournai la belle

Parmi ceux annoncés dans les prochains jours, on retiendra principalement celui de la place Roger de le Pasture qui débutera dès lundi et qui devrait durer un mois.

"Il s’agit ici de travaux d’entretien qui consistent à démonter et à reposer les pavés en voirie, le remplacement d’avaloirs ainsi que le remplacement de la contre-butée en pierre bleue qui longe la rue des Maux. Des réparations ponctuelles de fondation sont également envisagées en cas de nécessité. Durant les travaux, la place sera bloquée à la circulation. Le sens de la circulation de la rue Jean Noté sera inversé pour permettre aux véhicules empruntant la rue Roc St-Nicaise d’en sortir.

Suivront, directement, des travaux de repavage au niveau des passages piétons de la rue Perdue pour une durée de 2 mois (pose en demi-voirie car il faut respecter un temps de séchage obligatoire)", nous apprend l’échevine. Une signalisation a déjà été apportée sur le site et sera mise en place dès avant le début des travaux.

Dans les villages, aussi, il faudra lever le pied...

À Maulde, le passage à niveau 65 situé à la rue des Petits bois sera fermé à la circulation de lundi à mardi prochain. Il s’agit ici non pas de travaux communaux mais bien d’un chantier pris en charge par Infrabel.

À Lamain, suite à des problèmes lors de la pose de l’enduit, quelques réparations seront nécessaires dans les rues Louis Pion et René Lefebvre. Un problème similaire est apparu à Froyennes dans les rues Paul Clerbaux et Roger Lejeune ainsi que dans la drève du Marais. Il s’agit ici, pour l’ensemble, de travaux de moindre importance qui ne nécessiteront aucune fermeture de voirie et qui seront effectués durant la journée de lundi. Il est bien entendu recommandé aux automobilistes d’observer la plus grande prudence sur les tronçons concernés. De plus, à certains endroits des gravillons seront remis ; c’est la raison pour laquelle la circulation sera limitée à 30 km/h jusqu’à la fin juin, le temps que ceux-ci se tassent.

Au Mont-Saint-Aubert, dans le cadre d’un placement de signalisation complémentaire sur le petit parking, la rue de la Folie sera interdite à la circulation (excepté pour les riverains), entre les carrefours formés par les chemins des pilotes et du Ruisseau et la rue du Reposoir. Ici, les opérations sont prévues entre ce prochain lundi et le 23 juin.

Enfin, à Béclers, des travaux de réparation de voirie sont entrepris à la rue Relambu au niveau du no 53 jusqu’au 9 juin. Ce chantier nécessite une fermeture complète de voirie.

Bref, comme on dit dans ces cas-là, rongez votre frein à l’approche de ces différents chantiers et suivez bien la signalisation mise en place.