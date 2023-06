Mouscron: Le Petit Village dans la Prairie est de retour ce samedi !

Le samedi 3 juin, de 14 à 19 heures, tous les ateliers ouvriront leurs portes ! Les visiteurs pourront rencontrer les jeunes, les animateurs et animatrices, profiter d’une multitude d’activités comme un atelier couture, un atelier guitare ouvert au public, une initiation au jeu de rôles, une découverte du potager et de la permaculture, une initiation aux techniques de cirque, une démonstration équestre par l’atelier cheval, etc.

Les arts de la scène seront particulièrement mis en avant avec des démonstrations d’improvisation (par la troupe des Mouscrobes ados et adultes, atelier d’impro), une démonstration de danse contemporaine, plusieurs concerts donnés par des jeunes de la MJ, ou encore une démonstration de l’atelier percussions sur bidons. Des performances de magie et de cirque assurées par des artistes professionnels seront également au programme (MagicArts – Cirq’enbulles).

En plus de ce programme diversifié, les enfants pourront assister aux traditionnelles animations du

samedi après – midi (payant – sur inscription) et le public profitera du cadre verdoyant de la ferme et de ses animaux. Un karaoké géant clôturera cette après-midi festive.

Dans une optique de sensibilisation et de respect de l’environnement, le Petit Village dans la Prairie se veut durable et responsable. Fabrication de décors par les ados, gestion des déchets et utilisation de produits bio/locaux en cuisine: la MJ souhaite réduire au maximum son impact sur l’environnement et conscientiser le public à cette cause qui lui tient à cœur.

Rendez-vous dès 14 heures sur le site de l’ASBL, rue de la Vellerie, n°121