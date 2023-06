Le château de Templeuve continue de se dégrader et attend un investisseur

Le conseiller dit avoir été de nouveau alerté par des riverains et des villageois. "J’ai pu constater que des morceaux d’ardoises et de la charpente tombaient dangereusement de l’une des tours du château, celle située sur la rue de Tournai à l’entrée de l’école communale Camille Depinoy", dit-il, en montrant aux conseillers communaux un morceau d’ardoise justement tombé de ladite tour. "Il est primordial d’effectuer les travaux de sécurisation. Ce château est le symbole du village de Templeuve et c’est un véritable crève-cœur de voir cet édifice subir, année après année, une dégradation certaine. Il est grand temps d’agir pour sauvegarder ce qui peut encore l’être".

"La Ville ne reste pas sans rien faire"

Selon l’échevine Sylvie Liétar, la Ville ne reste pas sans rien faire. Le SIPP (service interne de prévention et de protection au travail) s’est rendu sur place et a recommandé de reculer les barrières de type Nadar qui bordent la partie fragilisée du château d’au moins deux mètres, tout en les reliant entre elles. "Cette recommandation a bien été mise en œuvre ; de même, la sécurisation de la tour côté rue sera effectuée très rapidement. De plus, afin de diminuer le passage dans la cour, les différents services ont été fermés ou déplacés".

La procédure d’acquisition de l’aile appartenant à la SPABSH est en bonne voie, l’acte authentique d’achat sera bientôt soumis à l’approbation du conseil communal. "L’ensemble du château sera à ce moment mis en vente et j’espère qu’un ou plusieurs investisseurs se manifesteront comme candidats acquéreurs de ce magnifique édifice cher aux Templeuvois. Dans un souci de bonne gestion financière, nous ne procéderons dès lors pas à ce stade à des investissements lourds, même s’il faut pouvoir sauvegarder ce qui peut encore l’être".

Emmanuel Vandecaveye n’est pas convaincu par la réponse. "Ce que je demande, c’est qu’on aille plus loin sans attendre: l’humidité se met partout sur les murs porteurs, les fissures et les lézardes continuent année ap rès année à grandir…"