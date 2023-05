Travaux de voirie: circulation perturbée dans le centre-ville de Tournai

Le stationnement sera interdit à l’endroit du chantier. Des travaux similaires seront réalisés sur la place Roger de le Pasture, jusqu’au 10 juillet.

Pour la sécurité des usagers et des ouvriers, le sens de circulation sera inversé dans la rue Jean Noté et une déviation sera mise en place. Un accès sera toutefois réservé aux riverains de la portion comprise entre la rue Jean Noté et la place Roger de la Pasture. Bref, comme on dit dans ces cas-là, prenez votre mal en patience et respectez bien la signalisation qui sera mise en place. Bonne route.