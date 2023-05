Mouscron-Comines : 700 jeunes retroussent leurs manches pour Rhéto-défi (photos & vidéo)

Organisée par des professeurs d’éducation physique de Saint-Charles (Dottignies-Luingne), Rhéto-défi existe déjà depuis plus de vingt ans (pour 23 éditions).

©EdA

Chaque année, elle constitue un moment privilégié de l’année scolaire pour des adolescents de dix établissements de Mouscron-Comines, "dont l’école spécialisée Les Trieux", précise Bernard Decabooter, l’un des organisateurs de cette journée nécessitant une fameuse logistique, puisque répartie sur près d’une vingtaine de sites.

©EdA

Immanquable de la journée ? La caserne des pompiers. "Les jeunes doivent y effectuer un parcours dans un grand labyrinthe grillagé avec quelques obstacles. Pour réussir l’épreuve, toute l’équipe doit boucler le parcours dans un temps déterminé", explique un pompier chargé de motiver les troupes. "Il y a tout de même une différence de taille avec nous puisqu’il n’y a ni fumée, ni noir complet, ni notre équipement qui pèse lourd."

Au profit de Warriors Against Cancer

Il faut tout de même le faire en gardant la cohésion du groupe. Inès, Janelle, Jarod, Courtney, Lilou n’ont pas relevé le défi avec brio. Mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras. "C’était dur mais on y a pris du plaisir", avoue Inès, de Saint-Charles. "Au total, on a 18 épreuves. L’objectif est d’en faire le maximum, mais je pense qu’on ne pourra pas tout faire. On partage un bon moment ensemble. À un mois de la fin de notre secondaire, c’est le plus important, ça nous crée des souvenirs."

©EdA

Du côté de la ferme Saint-Achaire, les 700 rhétos participants avaient une petite énigme à résoudre, sous l’œil vigilant de Guillaume Breyne (frère de Jérome, le pompier décédé en mars 2020 et membre de l’association Warriors Against Cancer). "En amont de la journée, on est passé dans les classes pour faire une sensibilisation et présenter l’ASBL. On poursuit l’œuvre de Jérôme. Une journée comme aujourd’hui nous permet de toucher des centaines d’élèves. C’est tout sauf négligeable." Elle permet aussi de récolter des fonds pour l’association qui aide les personnes atteintes d’un cancer à restaurer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes, pendant et après le processus de guérison.

Au-delà de la fête entre adolescents et des souvenirs qu’on se forge, la solidarité reste omniprésente. Voilà la recette du succès de Rhéto-défi.