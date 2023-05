Course pour la Vie à Dottignies: une belle renaissance

Toujours la foule malgré le changement de lieu

"Près de 200 cyclistes, et autant de marcheurs et coureurs ont participé à cette édition, avec 3 parcours au programme: l’un de 5 km à travers Dottignies, ; les autres de 10 et 21 kilomètres, qui permettaient de découvrir aussi les régions de Pecq ou de Bellegem, entre autres. Nous avons aussi enregistré 250 inscriptions pour le barbecue, explique Mathieu Vandeputte, l’un des 90 bénévoles de la Course pour la Vie. Nous sommes franchement enchantés ! Pour nous et pour les associations, voir tant de monde ici est une surprise d’autant plus belle qu’il y a eu cette longue absence et ce changement de lieu de départ puisqu’auparavant, nous partions d’Estaimbourg ! Un grand merci à l’Institut Saint-Charles de nous avoir accueillis sur son site !"

Public d’un rayon large

Parmi les participants à cette journée solidaire, Céline, Sébastien et leurs filles, accompagnés de leurs amis, n’ont pas hésité à venir tous ensemble à vélo depuis Kain pour soutenir les associations ; ou encore Louise, Mélanie, Noémie et le chien Roméo venus pour leur part de Mouscron, Dottignies et Tournai afin de marcher ensemble dans la joie et la bonne humeur, pour soutenir les mouvements caritatifs locaux.

Pour clôturer la journée, la grande cour de l’institut Saint-Charles a réuni les convives autour de concerts, d’un bar et d’un barbecue mais aussi de châteaux gonflables. De quoi passer un excellent dimanche, en bonne compagnie…