Olivier Vandecasteele, une "star" bien malgré lui

En dix mois, entre les différents rebondissements dans les tractations belgo-iraniennes et les nombreuses actions de sensibilisation (dont la pétition, les bâches à son effigie, les divers happenings ici et là, le mur de Denis Meyers à Bruxelles, le spectaculaire enfermement de sa filleule sur la grand-place de Tournai), le nom d’Olivier Vandecasteele ne disparaît plus des médias. En témoigne notre montage qui reprend différentes unes de l’Avenir-Le Courrier de l’Escaut.

Ce qu’on souhaite désormais à Olivier Vandecasteele, une fois qu’il aura retrouvé les siens, se sera rétabli de ses mois de privations, et -ne soyons pas hypocrites – une fois qu’il aura sacrifié à un certain rituel médiatique…, c’est de disparaître des plateaux de télé ou de radio, des unes et même des pages intérieures des journaux. De recouvrer la sérénité et la discrétion qu’il connaissait avant cette infernale saga.

Bien sûr, s’il revient faire de la guitare avec son groupe de potes (Alcyon) dans le cadre du Rockauco à Tournai, comme ce fut le cas… en mai 1999, il y a peu de chances qu’il "bénéficie" du même anonymat !

Anonyme jusqu’ici ? Ce n’est pas tout à fait vrai. La première fois (du moins selon nos recherches numériques) que son nom avait été mis à la une dans notre groupe de presse, c’était en mai 2012. Dans le "Journal des enfants" notre publication destinée aux 9-12 ans, Olivier Vandecasteele témoignait du drame vécu par les petits Sahéliens du Mali.

En voyant sa silhouette considérablement amaigrie au moment de l’embarquement pour le retour au pays, on n’a pas pu s’empêcher de faire le rapprochement…

Bon retour au pays Olivier !