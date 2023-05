Une Pentecôte sportive et un peu vintage

Marcher, courir, rouler...

Avant cela, il y aura eu, à partir de 15 heures, le Challenge des jeunes (avec ses courses enfants – et un "6 km" adultes à 16 h 30), dans les rues de la localité désormais colorées de jaune ocre. Car à Montroeul, si le football a disparu, le sport est mis à l’honneur durant quatre jours. Ainsi, le run & bike, très apprécié, marque son grand retour ce vendredi 26 mai, 16 km (19 h 30) ou 9 km (19 h 30) au choix. La soirée d’ouverture, avec DJ Coolman, aura lieu dès 21 heures sous le chapiteau planté, comme chaque année, au carrefour des rues Gorge et Mianvaing.

Les chevaux reviennent le dimanche

Le lendemain (samedi 27 mai) à 11 heures aura lieu le départ de la randonnée motos – inscriptions à partir de 10 h. On reste sur deux roues, mais plus motorisées celles-ci, le dimanche 28 mai, avec la randonnée VTT, une des plus réputées de Wallonie picarde, et sa pléthore de circuits: 25, 35, 45, 55, 65 ou 75 km. C’est la "Mommon des bois et des étangs", qui réunira les adeptes des labourés dès 7 heures. Mais si grappiller des watts n’est pas votre tasse de thé (et bien qu’après l’effort, vététistes, marcheurs ou randonneurs préfèrent déguster avec modération s’entend, une bonne Moinette), les départs de la marche "La Montroeuloise" (6 ou 9 km) se feront entre 8 heures et 11 h 30, tandis que les participants à la balade vélo familiale du Pays des Collines s’élanceront à 9 h 30 (inscriptions à 9 h). Ce jour-là, on retrouvera aussi, à partir de 11 h 30, le spectacle des chevaux, avec combat médiéval, une animation proposée avec la collaboration des Hill’s Arabian, qui récolte à chaque fois un grand succès, d’autant que l’entrée est gratuite. Place à la nostalgie dès 17 heures, avec Géry Tilleul, des anciens Daltons Fire, le duo DJ qui mixait plus vite que son ombre. Et parce que rétro, c’est pas trop, le lundi 29 mai, place à la balade Old Timer Ride and Watch (100 km) dès 8 h, à la rando Rétro Mob club (9 h), à la balade des tracteurs anciens (10 h) et l’expo des véhicules anciens dès midi. Petite restauration tout le week-end, mais buffet froid le lundi uniquement.

Renseignements et inscriptions: www.montroeul.be