Les Astro’Kain dans l’espace et en visioconférence avec Dirk Frimout (vidéos)

Tour à tour, les élèves âgés entre 8 et 12 ans ont pu poser leurs questions, auxquelles a répondu en toute simplicité et générosité Dirk Frimout. L’astronaute de 82 ans, heureux de partager son expérience avec son jeune public, est ainsi revenu sur sa mission dans l’espace, sur la vie quotidienne à bord de la station spatiale (manger, se laver, dormir, faire du sport… et même pleurer), sur son rêve d’enfant, ses souvenirs, etc.

"On ne pouvait pas espérer plus belle récompense pour ce projet Mission X proposé par l’ESA et ESERO Belgium auquel nous avons répondu afin de susciter chez nos élèves l’intérêt pour l’exploration spatiale tout en leur apprenant à vivre sainement, souligne Pascale Op de Beeck, logopède et coordinatrice du projet. Depuis janvier, et grâce à leur titulaire et d’autres enseignants, nous avons mené toute une série d’activités physiques et scientifiques autour de cette thématique de l’espace. La partie sportive a été modelée sur la formation que les astronautes suivent avant de partir explorer l’espace tandis que l’aspect scientifique a été traité sous forme d’expériences réalisées avec les enfants autour des besoins de leur organisme sur terre et de ceux d’un astronaute dans l’espace. C’est une thématique qui a fortement intéressé la plupart des enfants par le côte magique, rêveur, merveilleux et mystérieux… et par laquelle ils ont fait et appris plein de choses !"

Une vidéo résume cette belle aventure de longue haleine et a permis à la classe d’être désignée lauréate francophone lors du Creative Space Event à Louvain, événement qui célébrait le 31e anniversaire du voyage dans l’espace de l’astronaute belge. "Nous avons également remporté un télescope dédicacé par Dirk Frimout, et une journée à l’Euro Space Center !"

Cette Mission X, les Astro’Kain ont aussi voulu la partager avec les autres élèves de l’école spécialisée. "Nous avons aussi imaginé une exposition interactive dans laquelle on retrouve les expériences proposées par Mission X, ajoute Pascale Op de Beeck. Durant toute cette semaine, les autres enfants de l’école ont eu la possibilité de la visiter afin d’être aussi sensibilisés aux multiples facettes de l’exploration spatiale. Chacun des 11 élèves a tenu un atelier et réalisé une expérience en l’expliquant aux enfants des autres classes."