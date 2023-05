À Leuze, des ouvriers souffrant d’un handicap apportent un coup de main pour vos petits travaux (vidéo)

Si le conditionnement de produits (poudre, minéraux, liquides…), principalement pour les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la chimie, reste le core business de la société, cette dernière a décidé de s’ouvrir à d’autres horizons.

"Coup de main", c’est le nom du service qui vient d’être lancé par Eurakor ( anciennement les Ateliers de Blicquy), dont les activités sont concentrées depuis deux ans et demi dans le zoning de Leuze-Europe. Son principe consiste à apporter une aide (précieuse) aux citoyens leuzois pour des petits chantiers manuels qu’ils ne sont plus en mesure de réaliser.

Un service ouvert à tous les citoyens et aux entreprises

Les équipes d’Eurakor se déplacent alors chez le particulier afin d’y accomplir, selon les besoins exprimés, des services en tout genre: tonte de pelouse, désherbage, taille de haies et autres travaux de jardinage, évacuation de déchets, nettoyage, service de transport (courses, rendez-vous médicaux, activités…), entretien, réparations diverses, etc.

Alain Moucheron, le directeur général de l’entreprise de travail adapté. ©ÉdA

"Comme beaucoup de citoyens, j’ai pu me rendre compte que de plus en plus de personnes cherchaient de la main-d’œuvre, surtout les seniors, mais aussi les plus jeunes qui n’ont pas toujours le temps (NDLR: entre obligations professionnelles et vie de famille) ou les capacités physiques d’assumer certaines tâches. On voit d’ailleurs naître pas mal de petites annonces. À notre niveau et dans un cadre réglementaire, on avait envie d’apporter notre pierre à l’édifice ", souligne Alain Moucheron, le directeur de l’ETA, qui emploie 200 travailleurs souffrant d’un handicap (physique ou mental) reconnu par l’AViQ.

Des prestations facturées 20 € de l’heure

Les équipes d’Eurakor enchaînent les prestations à domicile depuis le début du printemps.

Depuis le début du mois de mars, une trentaine de clients ont bénéficié d’un bon coup de main des quatre ouvriers d’Eurakor impliqués, sur base volontaire, dans le projet. "On a déjà reçu 200 demandes pour ce service, qui s’adresse à toute la population ainsi qu’aux entreprises de l’entité. Les prestations sont payantes, à raison de 20 € de l’heure, car on doit bien entendu rémunérer nos travailleurs. Nous avons entrepris des démarches afin que nos clients puissent payer avec des titres-services ", précise M. Moucheron.

Un travail valorisant

Ce projet alliant les volets socio-économique et humain fait véritablement sens pour la dynamique société de travail adapté. "On agrandit notre dimension sociale en favorisant notamment la mixité. Pour nos ouvriers, c’est valorisant de pouvoir montrer leur travail. Cette notion d’inclusion, de rencontres et de partage des cultures est très enrichissante. Cela contribue à démystifier les entreprises de travail adapté et les préjugés qui peuvent subsister. Chacun a sa place dans la société, qu’il soit ou non porteur d’un handicap. "

"Aucune concurrence avec les entreprises spécialisées"

De par la nature des services proposés par "Coup de main ", on est en droit de se demander si Eurakor ne marche pas sur les plates-bandes des sociétés spécialisées, notamment de parcs et jardins.

"Nous avons lancé le projet avec l’appui de la Ville de Leuze, car on ne voulait pas les concurrencer mais être complémentaires par rapport aux entreprises et travailleurs indépendants leuzois. L’idée est d’exécuter des petites tâches dont ils n’ont pas forcément besoin pour “vivre” ou qu’ils n’ont tout simplement pas envie de réaliser", assure le manager général.

Infos: 0488/21 38 69 coupdemain@eurakor.com