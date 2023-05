Pairi Daiza, victime d’une escroquerie sur Facebook !

Dès l’ouverture de cette page, Pairi Daiza a informé Facebook de l’usurpation d’identité dont le Jardin est victime et a demandé sa fermeture. Sans succès. Selon une méthode bien connue (d’autres jardins zoologiques européens ont par le passé été victimes d’arnaques similaires), les escrocs (parce qu’il ne fait aucun doute que les initiateurs de la page Facebook le sont) ont lancé un prétendu "concours anniversaire" permettant de gagner des tickets d’entrée pour Pairi Daiza. Un simple commentaire placé sous le post annonçant ce concours a valeur de participation. À cette heure, plusieurs milliers de personnes ont répondu au post pour "tenter leur chance". Depuis quelques jours, ces personnes sont recontactées via Messenger, la messagerie de Facebook. Les escrocs, toujours cachés derrière l’identité "Zooparc Pairi Daiza fans" les informent de leur soi-disant gain au prétendu concours, et les invitent, via un site internet usant ici aussi des visuels de Pairi Daiza, à laisser leurs coordonnées personnelles et bancaires. Si la toute grande majorité des personnes ainsi contactées ont reconnu l’escroquerie, certaines ont laissé les coordonnées demandées et ont vu leur compte débité de quelques dizaines d’euros.

Pairi Daiza appelle ses fans à la plus grande vigilance face à cette page Facebook et aux éventuelles autres qui, demain, pourraient à leur tour usurper l’identité du Parc à des fins d’escroquerie.