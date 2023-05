Deux projets ayant pour objectif d’embellir et de rendre plus attractive l’école libre d’Anvaing se sont concrétisés dans les toutes dernières heures: les parents et les habitants du village découvriront, ce jeudi 25 mai de 15 h 30 à 18 h, le préau aux peintures rénovées en collaboration avec l’institut Saint-Luc, et le jardin aménagé avec l’aide de la campagne "Ose le vert, recrée ta cour" et le Parc naturel du Pays des Collines. Chaque classe, de la première maternelle à la sixième primaire, a été impliquée.

En pleine nature

La "cour" végétalisée de l’école a été agrandie et un nouveau jardin aménagé. Le subside de 3 500 euros accordé par la Région wallonne dans le cadre du projet Ose le vert a agi comme un déclencheur, motivant les troupes, et l’équipe du Parc a assuré un soutien logistique. L’ensemble de la clôture a été remplacé, une haie et des arbres fruitiers, ainsi que des saules, plantés (avec le soutien d’ Arbrënkit), du mobilier, comme des bancs, et des hôtels à insectes placés à différents endroits, et une petite mare pédagogique – totalement sécurisée et entourée d’un grillage fermé à clef, une nécessité "non négociable" pour la directrice Cathy Liefooghe et ses enseignant(e)s – aménagée. Les enfants ont mis la main à la pâte. Ainsi, les 2e et 3e maternelles ont installé les carrés du jardin potager et ont semé un pré fleuri. Un espace de calme et de convivialité a aussi été créé grâce à des troncs venus du Château. Coût du "lifting": 15 000 €.

La création du décor sur lequel sera posé le "méli-mélo marin". ©EDA

Il s’agit d’ujne première étape dans la rénovation du préau. ©EDA

Méli-mélo marin

Pour égayer le petit préau situé côté place… Verte, une maman d’élève a fait appel à une quarantaine d’élèves de 3e secondaire illustration à Saint-Luc Tournai, où elle est professeur de dessin. "Comme le mur était assez abîmé, faire une fresque immense était compliqué. Je leur ai proposé d’imaginer un méli-mélo marin, comme si on faisait un zoom dans l’eau. Douze propositions ont été soumises au vote aux petits Anvinois, qui en ont retenu sept. La section TechnoCom de Saint-Luc a repris les sujets, les a scannés et imprimés en grand format sur des panneaux en aluminium recouver ts d’un vernis spécial ", explique Élodie Matton.

Les élèves de Saint-Luc ont aussi animé toutes les classes de l’école, pour guider les enfants dans la création de leurs œuvres. ©EDE

Venus en bus, des étudiants se sont chargés de repeindre le mur – en bleu marine évidemment – en créant aussi le décor sur lequel seront posés les sept panneaux formant le long méli-mélo. D’autres animaient des classes, guidant les plus jeunes afin qu’ils créent des œuvres très diversifiées, qui seront exposées ce jeudi. "On leur demande un peu de prendre notre place. Pour eux, devoir s’adapter à un public plus jeune et retranscrire ce qu’ils créent eux-mêmes vis-à-vis des plus petits, est super-enrichissant, et ça les rend fier de leur travail", ajoute l’enseignante.