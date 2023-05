Taïna a prêté serment devant Carine De Saint Martin, Bourgmestre et Valérie Maes, Directeur général faisant fonction.

Taïna, qui est domiciliée à Hacquegnies, vient de fêter son 31e anniversaire. Elle s’était présentée aux élections pour la première fois en octobre 2018.

Bois d’Hubermont: une aide bienvenue pour les promeneurs

L’une des fiertés touristiques de Frasnes-lez-Anvaing, c’est sa nature. Les nombreux sentiers de promenade qui rythment l’entité sont prisés par les randonneurs et amoureux des grands espaces. Mais dans le Pays des Collines. certains sentiers proposent des dénivelés conséquents. Avec la météo que l’on connaît depuis quelques jours, ces montées sont encore plus rudes.

Le service technique de la Commune a installé une main courante dans le Bois d’Hubermont, bien connu des promeneurs dans la partie montante du sentier qui relie Grandrieu au Dieu des Monts.

Une poubelle qui déborde

C’est un riverain qui nous signale les faits: depuis plusieurs semaines, la poubelle installée à la rue du Pont de Lessines, à l’angle de la route qui mène au Marais d’Ergies, déborde de déchets. En cause, selon lui, des personnes qui viennent déposer des sacs sentiers de détritus, de la nourriture et des bouteilles dans cette "corbeille" qui n’est destinée, au départ, qu’à recevoir de petits objets. Mais voilà, la serrure du couvercle ne ferme plus et il est très facile de soulever ce dernier afin de déposer de plus gros volumes…