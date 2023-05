Les jeunes plantent des totems en faveur du climat aux 4 coins de Wapi (photos et vidéo)

À Tournai, Mouscron, Brugelette et Estaimpuis, des totems ont été réalisés et placés dans l’espace public par des ados de 4 maisons de jeunes afin d’attirer l’attention sur la nécessité d’agir en faveur du climat et de l’environnement.