Nous avons déjà, dans de précédents articles, expliqué par le détail pourquoi les jets d’eau de la Grand-place, du parc communal et du rond-point de l’Europe ne fonctionnent (toujours) pas, mais nous avions oublié d’aller voir du côté du Pichou Saint-Piat, de son nom officiel le "Monument à la littérature et à la chanson wallonnes" dressé depuis le 15 août 1931, à l’ombre de l’église portant le même nom que le célèbre Titi tournaisien.

Un lecteur nous a aimablement précisé qu’ici non plus, pas une goutte d’eau n’est sortie de cette fontaine depuis belle lurette.

Et pour cause, le bac destiné à réceptionner l’élément liquide est fissuré et ne peut, par conséquent pas remplir (c’est le cas de le dire), son office.

Des travaux de maçonnerie seront entrepris dès ce jeudi, nous a-t-on précisé à la Ville et la fontaine devrait être remise en service dès le début de la semaine prochaine. En principe.

Pour ce qui concerne les jets d’eau de la Grand-place, "nous avons reçu à ce jour 1 pièce sur les 3 commandées", nous précise-t-on, toujours à la Ville qui ajoute que "dès réception des pièces, le montage sera effectué en priorité".

Quant aux jets d’eau du parc communal (côté place Reine Astrid), ils seront opérationnels pour le 10 juin, assure l’autorité communale.

Pas de nouvelle pour ce qui concerne le rond-point de l’Europe où l’on sait que le problème est bien plus grave et nécessite que l’on passe par la procédure des marchés publics.

Laquelle peut exiger un certain délai…

Enfin pour terminer sur une news plutôt optimiste, on précisera que les jets d’eau de la cour d’honneur de l’hôtel de ville devraient être remis en route dès ce mercredi matin.

Mais on usera du conditionnel tant que nous ne l’aurons pas vu l’eau jaillir, car l’expérience récente nous apprend qu’en matière de fontaines et de jets d’eau, on n’est jamais à l’abri d’une fuite…

Par contre, la fontaine des enfants martyrs et disparus dans le square Marie-Louise fonctionne quant à elle bel et bien. Si vous voulez vous en convaincre, cliquez ici pour revoir le reel que nous lui avions consacré lors de sa remise en route.