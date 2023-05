Les concerts et spectacles ailleurs en province de Hainaut

À Mons , le Théâtre royal attend Lou (28/05), Sofiane Pamart (30/06), La Flûte enchantée (5/07), Mentissa (14/10), Louane (25/10), Adamo (27 et 29/10), PE (2/11), Marco Masini (3/11), GuiHome (9/11), Baptiste Lecaplan (16/11), Francis Cabrel (18 et 19/11), Catherine Ringer (19/11), Garou (21/11), Zidani (3/12), Umberto Tozzi (8/12), Renaud Rutten (10/12), Hooverphonic (15/12), Alex Vizorek (21/12), Stephan Eicher (13/01), Flashdance (21/01), Artus (28/01), Amir (5/02), Pierre De Maere (16/02), Chantal Goya (25/02), Isabelle Boulay (1/03), Elodie Poux (11/03), Véronique Gallo (4/04), Nicolas Lacroix (26/04), Laura Laune (18 et 19/10/24)… Saule sera au Manège le 10/11. A l’affiche du Dour Festival (du 12 au 16/07): PLK, Lomepal, Caribou, Orelsan, Lous & The Yakuza, Meute, The Blaze, Phoenix, Damso, La Femme, dEUS, Boy Harsher, Malaa, L’Impératrice… Le Ronquières Festival réunira Louise Attaque, Shaka Ponk, Elia Rose, Zaho De Sagazan, Jeanne Added, The Prodigy, Juliette Armanet, Benjamin Biolay, Franz Ferdinand, The Subways, Adé, Kaky, Julien Granel, Ofenbach, Placebo, Pierre De Maere, Feder, Whispering Sons, Jain, The Haunted Youth, Indochine, Juicy X Big Band… (du 4 au 6/08). Au Park Rock à Baudour (19/08), on verra Regina, Mass Hysteria, Fireball, Dear Mother, Unswabbed, etc.