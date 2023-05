La nouvelle majorité MR-PS promet le meilleur aux citoyens de Frasnes-lez-Anvaing

La majorité appuiera certains projets d’Écolo

Le président du MR Yves Gyselinck explique pourquoi son parti (dont le nombre de représentants, après moult péripéties, est passé de 14 à 11) ; "à la suite des récentes démissions, les groupes MR, PS et Écolo ont entamé des discussions en vue de former une nouvelle majorité: Même si Écolo a déposé sur la table des pistes constructives en matière de priorités et de projets pour la commune, en l’absence de possibilité d’obtenir des compétences échevinales et d’avoir une place pour les débats au Collège, Écolo a décidé de privilégier un soutien constructif sur certains projets. De même, la majorité appuiera certains projets du groupe Écolo, démontrant par là son envie de s’ouvrir plus largement." Ainsi, pour le MR, "il est essentiel de mainten ir un fonctionnement optimal du conseil communal et du collège jusqu’au prochain suffrage de 2024 mais aussi de garder la cohérence dans l’avancement des projets." Il a donc décidé de terminer la mandature avec le PS qui reprend deux postes au sein du Collège. Michel Devos devient le nouveau président du CPAS: "après les rapports Mensura, iI est urgent de prendre le taureau par les cornes, de développer plus d’actions concrètes à mettre en œuvre collégiales pour rétablir la confiance, la sérénité et le plaisir de travailler ensemble, et de renforcer plus encore les synergies avec la Commune pour créer un véritable effet multiplicateur sur les moyens humains, logistiques et financiers disponibles ". et tandis que M arian Clément fait son entrée au Collège avec comme compétences les Affaires sociales, le PCS, le Logement, le Bien-être animal, le Handicap et le Jumelage. "Certains membres du conseil communal nous ont vivement conseillé de laisser la maison brûler, laisser la situation pourrir plutôt que de monter avec notre nouveau partenaire. Il est clair qu’à un an et demi des élections, cela aurait été la solution de facilité mais cela aurait été à l’encontre de notre idéal" a dit le nouvel échevin.

Une longue négociation

Les négociations ont été longues: "Nous avons dû discuter longuement à bâtons rompus. À la suite de ces discussions, une cohésion forte s’est installée entre nos deux groupes ainsi qu’une volonté de travail qui s’est développée en vue d’avancer pour l’intérêt général. Il nous reste un an et demi. Nous souhaitions baliser l’ensemble des points en amont afin d’éviter toutes discussions inutiles dans les mois à venir. De cette manière, dès ce 23 mai au matin, nous pourrons relever nos manches sans devoir recueillir les ressentiments de chacun" a encore dit le Montroeulo-Frasnois.

Myriam Polet, qui ne pouvait siéger à court terme pour des raisons professionnelles, devient cheffe de groupe PS.

On assiste aussi à un remaniement des attributions entre échevins MR, que la bourgmestre Carine De Saint-Martin, a détaillé, après avoir fustigé "ceux qui attaquent sur des on-dit, sur les réseaux sociaux. C’est très facile. Stop à la destruction. On est en train de mettre en place une nouvelle méthode de travail en place. Soyons une majorité encore plus forte et faisons avancer cette commune avec un projet à long terme."

Une nouvelle ventilation entre échevins MR

– Carine De Saint-Martin, Sécurité civile et sécurité routière, Incendie, Affaires électorales, Enseignement, État civil, Protocole, Police, Extrascolaire, Communication, Aménagement du territoire et Urbanisme

– Sébastien Dorchy, Finances, Commerce, Sentiers, Tourisme, Sports, Numérisation, Patrimoine, Réserve naturelle et Contentieux

– Pierre Bourdeau d’Huy, Agriculture, Eau, Rénovation rurale, Bâtiments publics, Cimetières et Travaux

– Christine D’Hont, Bibliothèque, Culture, Citoyenneté, Enfance, Fêtes et cérémonies, Intergénérationnel, Jeunesse, Petite enfance, Plaines de jeux, Loisirs, Seniors et Personnel communal

– Daniel Richir, Culte, Mobilité, Développement économique, Climat, Énergie, Environnement, Nature, Développement durable et Coopération Nord/sud.