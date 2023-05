La Course pour la Vie migre à Dottignies

Après trois ans d’arrêt pour cause de pandémie, le rendez-vous peut enfin revenir le 28 mai 2023 et on lui souhaite de s’approcher au mieux des 30 000 € récoltés en 2019, somme qui a pu être redistribuée à de nombreuses associations.

Au programme: des courses à pied chronométrées de 5, 10 ou 21 km qui mèneront en campagne verdoyante, des marches de 5 ou 10 km, une balade familiale de 16 kilomètres à vélo (accessible à tous types de vélos ainsi qu’aux remorques enfants) et un parcours cyclo de 50 ou 80 km mené en collaboration avec le Cyclo-club Mouscron. Il est toujours possible de s’inscrire à tous ces rendez-vous sportifs.

Grand changement, cette année: le site quitte Estaimbourg ! C’est désormais à l’institut Saint-Charles de Dottignies que le village sera établi. Les avantages seront multiples: de nombreux parkings à proximité, un espace couvert de 1000 m2 utile en cas de pluie, des sanitaires, vestiaires et douches en suffisance, une surface utile de 6 000 m2 permettant d’agencer au mieux bars, espaces nourriture, village enfants et scène de concert.

L’accès au site se fera uniquement par l’entrée de l’école secondaire (via la rue Couturelle qui sera en partie interdite à la circulation). Par mesure de sécurité et afin de créer un espace clos, notez que l’accès via la place de la résistance sera fermé.

Inscriptions: www.lacoursepourlavie.com