Où soigner son animal en pleine nuit en Wallonie picarde?

Le petit animal s’en est finalement pas trop mal tiré.

Des services de garde jusqu’en fin de soirée seulement

Existait-il d’autres alternatives à la solution lilloise dans notre région ?

Après les heures d’ouverture habituelles, le week-end et les jours fériés, des centres vétérinaires organisent seuls ou entre eux des services de garde.

Pour le Tournaisis, par exemple, le planning des gardes est mis à jour régulièrement sur le lien suivant: https ://veterinairedegardetournai.blogspot.com/

Autre exemple pour les régions de Frasnes, Péruwelz, Chièvres, Bernissart, Belœil, Enghien, Leuze-en-Hainaut, Flobecq et Ellezelles, pour lesquelles le tour de rôle se trouve sur le site suivant: https ://gardeveterinaire.be/

À Mouscron, le centre Vetérinaire Vetofora organise un service de garde et d’urgences interne sur un numéro spécial, entre 18h30 et 21h en semaine, le samedi de 12 à 19h et le dimanche de 9h à 19h.

Les urgences nocturnes en France, à Ath ou à Cuesmes

Et en pleine nuit, voire même après 21 ou 22h ? Il n’existe pas énormément de solutions dans notre région. Méfiez-vous de certains sites internet qui, à l’instar du marché du dépannage qui existe pour la plomberie, au mieux vous coûteront horriblement cher, au pire vous proposeront un service douteux.

Outre le centre hospitalier vétérinaire français NordVet vers lequel s’était dirigée notre famille témoin, et la clinique vétérinaire du Molinel à Marcq-en-Barœul (entre Lille et Roubaix), il existe des solutions nocturnes plus ou moins proches des communes de Wallonie picarde selon leur localisation: la clinique vétérinaire Animavet à Cuesmes (au sud-ouest de Mons) et la clinique vétérinaire "SHU (soins intensifs, hospitalisations et urgences) Vétérinaires" d’Ath qui assurent un service de garde et d’urgence vétérinaire 24h/24 et 7J/7.

Précision qui n’est pas inutile: une garde vétérinaire implique un surcoût à la consultation, variable selon le moment de celle-ci (durant la journée ou de nuit).