Tournai a fait la fête avec Manu Chao (photos et vidéo)

"Chantez avec moi la fin de la barbarie au Yémen, en Ukraine, en Palestine". Altermondialiste engagé, l’artiste chante aussi, suivi par son public : "La liberté, la liberté toujours". Une heure plus tôt, une des sœurs d’Olivier Vendecasteele avait pris la parole pour rappeler de ne pas oublier le travailleur humanitaire détenu dans des conditions épouvantables en Iran. "Je vous donne rendez-vous à la fête de sa libération", a-t-elle dit avec émotion. Une représentante d’association qui milite en faveur de la régularisation des personnes sans-papiers a eu aussi l’occasion de s’exprimer sur scène.

Un artiste toujours souriant du début à la fin du concert. ©L.W.

Qu’on ne se méprenne pas : la scène n’était pas une tribune politique mais une marmite festive en ébullition. Généreux de bout en bout, extrêmement souriant, l’artiste franco-espagnol a dégagé une énergie une extrêmement communicative. On se croyait 5 000 quand le public chantait en cœur ses innombrables tubes: Mala Vida, King of Bongo, La Vida Tombola, et bien sûr sa chanson Clandestino qui fête ses 25 ans cette année. L’esprit festif montait encore d’un cran lorsque des musiciens de l’Orchestre international du Vetex (Tournai-Lille-Courtrai) montaient sur scène avec leurs cuivres pour accompagner le chanteur et ses deux complices musiciens.

Avec l’Orchestre international du Vetex ©LW

Une organisation bouclée en quelques semaines

On n’était pas loin de 23h jeudi soir quand, après un peu plus deux heures et demie de concert, Manu Chao est revenu une énième fois sur scène saluer le public tournaisien. Un public assez hétéroclite, composé de fans de la première heure et d’ados qui accompagnaient leurs parents.

Certains d’entre eux ont eu l’occasion de lui faire une accolade sur scène à l’issue du concert, un peu comme on fait signer un autographe à son artiste préféré.

Pendant ce temps, le bar et le stand des repas recommençait à tourner à plein régime et les spectateurs pouvaient continuer à profiter du cadre aménagé le long de l’Escaut. Organisé par Via Lactea en marge des 28 Rencontres d’Accordéonistes, l’événement a été mis sur pied en six semaines seulement.

L’artiste a joué un concert acoustique avec deux musiciens. ©C.Ds

Un vrai exploit qu’on doit à une solide équipe constituée pour l’occasion, qui a su tirer profit de la configuration des lieux, le long de l’Escaut, pas très loin du pont des Trous, pour en faire un lieu plein de charme, avec un esprit de convivialité renforcé par l’ouverture du chapiteau sur deux de ses côtés. On ne serait pas étonnés que ça inspire d’autres organisateurs pour d’autres événements à venir.