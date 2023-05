Une application très pratique pour se repérer ce jeudi sur les 3,4 km de la brocante du Marais à Maubray

Un conseil: téléchargez-la dès votre arrivée. Tous les parkings sont repris sur le plan virtuel, et on peut y ajouter une épingle pour retrouver facilement son parking au retour. Ce ne sera pas un luxe en particulier cette année car plusieurs aires de stationement sont inutilisables en raison des fortes pluies tombées la semaine dernière. "On sait prévoir beaucoup de choses mais pas ce genre d’aléa climatique. Si on utilisait certains parkings prévus initialement, les voitures risqueraient de ne pas pouvoir en sortir en milieu ou fin de journée", nous dit un organisateur.

Un outil conçu en interne

L’application est intéressante pour trouver son chemin et épingler des exposants où des objets intéressants aperçus plus tôt pourraient faire l’objet d’un achat ultérieur. Mais elle permet aussi de retrouver tous les lieux clés de la brocante: chapiteaux et bars, food trucks, animations, toilettes, points d’info, postes de secours, etc.

L’application Brocplan permet de s’y retrouver à tout moment.

"Serge, un membre du comité, et son fils Adelin, ont conçu cette application", explique Philippe, lui-même membre du comité. "On est une petite dizaine à se rendre utiles en fonction de nos compétences respectives. Et on veille à être à l’écoute des visiteurs ainsi que des bénévoles pour faire évoluer les choses. Cette application répond clairement à une attente des gens. Tout comme l’augmentation du nombre de food trucks, l’installation d’un plus grand nombre de toilettes, etc.

Les gens pensent parfois que l’organisation gagne beaucoup d’argent mais il faut tenir compte d’énormément de dépenses: la location des toilettes, rien que ça, coûte plusieurs milliers d’euros. Et puis l’argent est redistribué aux associations, à des activités pour le village, etc."

"Les bénévoles sont au cœur de l’organisation"

Philippe se réjouit de l’arrivée de nouveaux bénévoles, pour la plupart issus du village. Depuis plusieurs jours parfois, juste pendant quelques heures ou toute la journée de 5h à 22h. 200 personnes à peu près, dont de nombreux membres de mouvements de jeunesse, sont nécessaires pour placer les quelque 1350 chaises et places assises, servir au bar, gérer le parking, entretenir les toilettes, etc. "Ces gens de tous âges aiment participer à un évènement qui anime leur village".

D’ailleurs, mercredi soir, la veille de la brocante, un rendez-vous convivial a permis aux bénévoles et à tous les habitants de se retrouver autour du chapiteau principal et de boire un verre ensemble. "C’est aussi une façon de s’excuser du bordel qu’on crée dans le village avec des milliers de personnes de passage".

Marie-Catherine et Philippe peaufinent les derniers détails avant l’arrivée des exposants et des visiteurs.

Marie-Catherine fait partie de ces petites mains qui s’investit plusieurs heures au sein de l’organisation. "Je viens d’être retraitée et mes petits-enfants sont grands alors j’apprécie de passer un peu de temps ici. J’ai été sollicitée par la secrétaire du comité en faisant des achats dans le magasin de sa ferme. Puis j’ai participé aux réunions de bénévoles destinées à faire connaissance, et me voici finalement".

La bénévole est fière de voir la manifestation rayonner dans toute la région et même jusqu’en France et très loin en Belgique. "Des amis suisses sont venus ici il y a cinq ans et ils ont été fort impressionnés".