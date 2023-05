Les Sortilèges d’Ath reviennent avec le soleil (photos et vidéo)

Même son de cloche un peu plus loin où David Bouhon et l’école de cirque Matizi répètent leurs mouvements. "On a de la chance: il ne pleut pas", sourit David. En 2018, il avait déjà participé aux Sortilèges sous les couleurs du Matizi Circus. "C’était avec une autre équipes de jeunes, évidemment. En fait, le défi principal à jouer dans la rue, c’est la météo. Aujourd’hui, il y a un peu de vent. Ce n’est pas l’idéal pour l’équilibre mais on fait avec !"

Concert d’ouverture devant le CAR. ©ÉdA

La bonne météo offre des conditions particulièrement favorables à l’événement. Il est à peine midi que les curieux se pressent déjà pour assister aux premières séances. Ils viennent seuls, entre amis, mais surtout en famille. "C’est vrai qu’il y a beaucoup de choses à voir", confirme Anaïs, venue avec ses deux enfants. "C’est une chouette ambiance, très conviviale, et les petits adorent."

L’école de cirque Matizi. ©ÉdA

Dans le même temps, le marché athois hebdomadaire occupe une partie du centre-ville. Cependant, ils quitteront bientôt les lieux pour céder leur place aux artistes. Alain Coulon, coordinateur de l’événement, y veillera. "Actuellement, il y a un spectacle axé sur la thématique du marché qui se trouve juste à côté car on trouvait intéressant de les installer à proximité. Mais d’ici une demi-heure, j’irai un peu serrer la vis pour que les marchands laissent le champ libre", plaisante-t-il.

Dans un parc, on sort les échelles pour installer le décor d’un show de trapèze et de tissu aérien. ©ÉdA

Jusqu’à 22h ce soir, les représentations se succéderont dans les rues de la Cité des Géants. Les trois quarts d’entre eux sont complètement gratuits, à l’image du concert d’ouverture qui s’est déroulé à 12h devant le Centre des Arts de la Rue. Quant aux autres, il est nécessaire de se procurer un pass à la billetterie du Point Infos.