Le pèlerinage à Notre-Dame des Joyaux

Cinquante ans plus tard, on n’en est plus là… On ne célèbre plus que trois messes le Lundi de Pentecôte, et celle de l’après-midi n’aura plus lieu en plein air, mais à l’intérieur de l’église qui devrait pouvoir accueillir les pèlerins présents.

Une photo de la foule (parue dans notre quotidien) lors de la messe en plein air, en 1973. ©EDA

Plus de monde cette année ?

L’an dernier, la place de la localité était même clairsemée: la pratique religieuse a diminué en un demi-siècle, tandis que le Covid, encore présent dans les esprits, et la météo maussade ont sans doute aussi freiné les ardeurs des fidèles.

Pourtant, le pèlerinage reste populaire auprès de nombreux pratiquants - l’église accueille chaque jour des personnes venues "servir" Notre-Dame des Joyaux - et il garde et toute son importance aux yeux de ces derniers, selon l’abbé Adélard, qui présidera tous les offices du lundi de Pentecôte et de la neuvaine (arrivé dans la paroisse en 2019, il n’a découvert le pèlerinage que l’an dernier): "Quand il se rend au pèlerinage, le chrétien va pour se ressourcer, pour se soigner par rapport au sentiment de réconciliation. IL va prendre à la source l’énergie spirituelle nécessaire pour transformer le monde autour de lui, être un ferment dans le monde" La thématique qu’il a choisie pour la semaine: "je vais interroger la Bible pour voir le rôle de Marie, les traces de ses interventions au bénéfice de notre salut… "

Programme de la neuvaine

Lundi 29 mai: messes à 8 h, 10h (en plein air, suivie de la procession) et à 16 h.

Mardi 30 mai: confession (14 h 30), messe avec célébration de l’onction des malades (15 h), prière du chapelet (19 h) et messe de la neuvaine (19 h 30)

Du mercredi 31 mai au samedi 3 juin, ainsi que le lundi 5 juin et le mardi 6 juin: prière du chapelet (19 h) et messe de la neuvaine (19 h 30). Celle du mardi sera suivie de la procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle de la Salette.

L’église sera ouverte dès 7 heures (hors neuvaine: de 8 h 30 à 20h de Pâques à la Toussaint, puis de 9h à 17 h).

Infos: Jean-Marie Griffart (président) et Lucy Delcoigne (objets de piété) au 069/868 491 ; Denise Moulard (confrérie) au 069/867 758 ; Fabienne Houyoux (sacristine) au 0498/690 975