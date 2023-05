Le Tournaisien Éric Évasion vous invite à fêter ses 50 ans de musique à la Baraque, à Laplaigne (vidéos)

Mais ce sont surtout ses prestations et animations musicales, au fil des cinquante dernières années, qui auront marqué les esprits. Un jubilé qu’Éric a choisi de célébrer avec un public aussi large que possible, ce vendredi soir, au sein de la brasserie La Barque qui a récemment pris ses quartiers sur la frontière franco-belge, entre Mortagnes-du-Nord et Laplaigne.

Un établissement qu’Éric connaît bien pour s’y être déjà produit en 1978 avec son orchestre de l’époque, Las Vegas.

Laeti et Randy, les sympathiques responsables de la Baraque, l’ont récemment sollicité pour assurer régulièrement des animations et thés dansants au sein de la salle qui jouxte le resto-brasserie.

Souvenirs, souvenirs

Éric éprouve une véritable passion pour la musique depuis qu’il a 15 ans. Des souvenirs qui restent encore bien présents dans sa mémoire:

"À l’époque, en compagnie de mes parents, on écume les différents bals de la région en allant voir des orchestres comme Rock Crosy, Los Bingos et d’autres et je fais la connaissance de Roger Vincart saxophoniste qui joue avec les" Los Bingos", se souvient-il. Je commence à interpréter l’une ou l’autre chanson. Cela dure jusqu’à mes 18 ans quand on me contacte pour être le chanteur d’un orchestre qui deviendra le mien"LAS VEGAS" dont il ne reste plus aujourd’hui que 3 musiciens ; Gilbert, Daniel et Robert.

C’est l’époque d’EURODANS avec les groupes Alantis,Polaris et Las Vegas. On joue souvent en France, dans les Ardennes, le Luxembourg et même en Allemagne pour les militaires Belges et Allemands.

Viennent ensuite des prestations en avant-premières de vedettes: les Rubettes à Hollain en 1978, "folialé",de 1978 à 1982, des prestations en avant-première d’Annie Cordy, Claude Barzotti, les Pointers Sisters, Frank Olivier et même Claude François à Tournai lors du "festival Don Bosco".

Les thés dansants ont à nouveau la cote

"Il y a aussi une rencontre avec Christian Vidal en 1985 que nous accompagnerons durant environ 5 ans avant le déclin des orchestres au début des années 90, poursuit-il. À partir de ce moment-là, je continue en duo avec un copain, malheureusement décédé, Olivier Dutrieux, un très bon claviériste avec lequel on commence les thés dansants. J’ai eu la chance de jouer avec d’autres très bons musiciens également, comme José Martin, Jean-Marie Bouland, Bernard Roland, Raymond Liégeois qui ont fait partie des orchestres Rock Crosy et Mick Crosy, ainsi qu’avec des musiciens des régions de Mons, de Lessines et d’Ath…

Depuis les années 2000, je joue seul et je preste un peu partout en France et en Belgique, mais j’ai dû ralentir un peu en 2021 suite à des problèmes de santé. Depuis, j’ai également eu la chance de faire encore les premières parties de Dave, Herbert Léonard, Franck Mickael, Jeane Manson, Christian Delagrange et les Rubettes (45 ans plus tard) et, il y a peu, j’ai été invité par Michel Pruvot pour interpréter une chanson d’Alain Delorme dans son émission "Sur un air d’accordéon" qui passera sur les antennes de tv locales à partir du mois de septembre."

On l’aura compris, ce n’est pas fini pour Éric, les thés dansants connaissant un succès croissant à la Baraque notamment. De plus, il a également été sollicité pour une mission similaire au sein d’une nouvelle salle qui s’ouvrira à Blaton fin septembre.

